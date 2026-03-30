Temblor en Perú HOY, lunes 30 de marzo: conoce todos los reportes de sismos del IGP

El Perú se encuentra en medio del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que marca que el país andino sea uno de los que más reportes de actividad sísmica experimente a diario en el mundo. Para ello existe el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el cual tiene la labor de investigar, analizar y registrar todos los temblores que tengan lugar en suelo peruano.

Cuál es la función del IGP



El IGP se encarga de monitorear sismos, volcanes, glaciares y fenómenos climáticos, proporcionando datos en tiempo real para proteger y advertir a la comunidad ante un evento catastrófico.

¿Dónde verificar el ÚLTIMO SISMO en Perú?

Para hacerle seguimiento a los más recientes movimientos telúricos en el territorio, solo tendrás que revisar el LINK oficial de la plataforma del IGP: https://ultimosismo.igp.gob.pe/ultimo-sismo , también tienes disponible la cuenta de X y esta nota de Líbero.

¿Qué hacer durante un temblor?

Evita correr o gritar; pensar con claridad te ayuda a reaccionar mejor.

Colócate bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural, cubre tu cabeza y cuello y agárrate firme.

Vidrios, estantes, lámparas y televisores pueden romperse o desprenderse.

Pueden fallar o colapsar mientras dura el sismo.

Aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y muros.

¿Qué llevar en la mochila de emergencia?

Agua potable (al menos para 2–3 días por persona)