Temblor en Perú HOY, lunes 30 de marzo: conoce todos los reportes de sismos del IGP
En esta nota conocerás toda la información relacionada a los sismos en Perú para HOY, uno los países con mayor actividad telúrica en todo el mundo.
El Perú se encuentra en medio del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que marca que el país andino sea uno de los que más reportes de actividad sísmica experimente a diario en el mundo. Para ello existe el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el cual tiene la labor de investigar, analizar y registrar todos los temblores que tengan lugar en suelo peruano.
PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, domingo 29 de marzo EN VIVO: reporte del IGP sobre el epicentro y magnitud
Cuál es la función del IGP
El IGP se encarga de monitorear sismos, volcanes, glaciares y fenómenos climáticos, proporcionando datos en tiempo real para proteger y advertir a la comunidad ante un evento catastrófico.
¿Dónde verificar el ÚLTIMO SISMO en Perú?
Para hacerle seguimiento a los más recientes movimientos telúricos en el territorio, solo tendrás que revisar el LINK oficial de la plataforma del IGP: https://ultimosismo.igp.gob.pe/ultimo-sismo, también tienes disponible la cuenta de X y esta nota de Líbero.
¿Qué hacer durante un temblor?
- Evita correr o gritar; pensar con claridad te ayuda a reaccionar mejor.
- Colócate bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural, cubre tu cabeza y cuello y agárrate firme.
- Vidrios, estantes, lámparas y televisores pueden romperse o desprenderse.
- Pueden fallar o colapsar mientras dura el sismo.
- Aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y muros.
¿Qué llevar en la mochila de emergencia?
- Agua potable (al menos para 2–3 días por persona)
- Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas, frutos secos)
- Linterna (preferiblemente con pilas extra o recargable)
- Radio portátil (a pilas o de manivela para recibir información)
- Botiquín de primeros auxilios (con vendas, alcohol, medicamentos básicos)
- Mascarillas y alcohol en gel (para higiene y protección)
- Documentos importantes (copias de DNI, seguro, contactos de emergencia en bolsa impermeable)
- Dinero en efectivo (en billetes pequeños)
- Manta o abrigo ligero (para mantener el calor)
- Silbato (para pedir ayuda en caso de quedar atrapado)
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