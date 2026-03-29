0
EN VIVO
Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley
URGENTE
Municipalidad de Lima clausuró el Estadio Nacional

Ate brinda excelente noticia a vecinos: se recuperó importante espacio público que era ocupado ilegalmente

Ate es uno de los distritos más importantes de Lima Este, contando con una población pujante, pero con muchos problemas pendientes que solucionar.

Joel Dávila
El municipio de Lima Este llevó a cabo esta acción y la publicó en redes sociales.
El municipio de Lima Este llevó a cabo esta acción y la publicó en redes sociales. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

La Municipalidad de Ate llevó a cabo acciones para recuperar un importante espacio público en el distrito de Lima Este, una zona que fue tomada de forma indebida desde hace muchos años.

La avenida es una de las más transitadas por los vecinos del populoso distrito.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima realiza megaobra de remodelación de importante avenida: millones de vecinos se verán beneficiado

Ate recupera para vecinos acceso a avenida Huarochirí

El municipio en cuestión compartió fotografías de la zona que fue cerrada por un extenso muro que bloqueaba el acceso hacia el otro lado de la calle ubicada en la Avenida Huarochirí.

Levantaron un muro que cortaba el tránsito en la avenida Huarochirí.

Ante esto, con maquinaria pesada, la comuna derrumbó el muro de ladrillo y cemento, con la finalidad de darle mayor transitabilidad a dicha zona, pero también más seguridad a los vecinos de la zona.

Esta importante acción se enmarca en una política de recuperación de espacios públicos tomados de forma irregular por privados, sin la autorización del municipio, algo que no es poco común en diversos de Lima Metropolitana.

Con maquinaria pesada derrumbaron el ilegal muro.

AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

Lo más visto

  1. Resultados Examen de Admisión Ordinario UNP 2026: LINK de consulta de los resultados y lista de ingresantes

  2. Resultados Examen de Admisión UNFV 2026: ver lista de ingresantes y puntajes de la prueba de HOY, 29 de marzo

  3. Resultados Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2026-II: LINK para revisar la lista de ingresantes

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano