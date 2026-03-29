Inauguran impresionante remodelación de importante avenida que conecta Lima Norte con el Centro de Lima

La avenida Túpac Amaru es una de las avenidas más importantes ya que por medio del Rímac conecta Lima Centro con distritos claves en Lima Norte como San Martín de Porres, Independencia, Comas y Carabayllo, pero ya le correspondía una remodelación, proyecto que llevó a cabo la comuna capitalina, la misma que ha sido terminada y lista para ser usada por millones de vecinos.

Remodelan importante tramo de la avenida Túpac Amaru

En ese sentido, la Municipalidad de Lima, por medio de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) culminó al 100% los trabajos de remodelación de la avenida Túpac Amaru, obra que comprendió una serie de acciones que facilitarán a conductores y peatones.

En ese sentido, de acuerdo a lo detallado por la empresa municipal, se llevaron a cabo el mejoramiento integral de pistas, pero también de toda la infraestructura vial de la misma en todo el tramo que recorre el populoso distrito de Comas.

El proyecto comprendió desde avenida El Naranjal hasta la avenida Revolución con nuevas veredas, señalización y mejoras en la seguridad vial. Ello tendrá una incidencia en una mejor interconexión, así como la reducción del tiempo de viaje en un 65%.

Asimismo, se han ampliado las veredas, se colocaron accesos inclusivos y también renovación de las vías centrales.