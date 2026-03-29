¡Gran noticia para taxistas y buses de transporte urbano! Grifos reducen precio del GNV en Lima: ¿bajarán los pasajes?

Luego de superada la crisis energética, el precio del gas natural vehicular o GNV ha mostrado una reducción de precio en los grifos de Lima, medida que beneficiará a conductores del transporte público y privado; sin embargo, no hay disminuciones en los costos de los pasajes.

Grifos bajan precios del GNV tras crisis energética

Los reportes oficiales señalan que los autos con GNV podrán ahorrar unos 300 soles al mes en comparación de GLP o gasohol. Ello deviene del Decreto de Urgencia N° 002-2026 aprobado por el Ejecutivo para suspender el cobro de comisiones y factores de recaudo por el Programa Ahorro GNV del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Ello tendrá incidencia en un subsidio de 120 soles mensuales que beneficiará a más de 175 mil vehículos en Lima y Callao, para cubrir la cuota de conversión de los autos que operan con GNV.

El gas natural es de suma importancia para autos y la actividad energética del Perú.

Bajan precios del GNV, pero no los pasajes en transporte de Lima

Sin embargo, el problema es que los precios de los pasajes en la capital no han bajado, se han mantenido elevados desde la crisis del GNV en un 50% más, manteniendo la excusa del alza de los combustibles, pero con la regularización se espera que los precios vuelvan a sus valores anteriores, ello incluye el pasaje escolar.

Conociendo esta realidad, tanto el Ejecutivo como los gremios de transporte están monitoreando la evolución de los precios, pero con los usuarios que esperan que los pasajes regresen a su costo original antes de la crisis del GNV.