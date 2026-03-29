Temblor en Perú HOY, domingo 29 de marzo EN VIVO: reporte del IGP sobre el epicentro y magnitud

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y revisar de manera constante su reporte oficial sobre los sismos registrados el 29 de marzo. A través de esta de Líbero, podrás conocer en tiempo real la magnitud, profundidad y ubicación de cada movimiento telúrico que ocurre en el país.

Últimos sismos hoy, domingo 29 de marzo: revisa los temblores según IGP 09:57 Bienvenidos a la cobertura especial de hoy Revisa aquí los últimos sismos producidos hoy, domingo 29 de marzo.

Recomendaciones en caso de un sismo

Ante la ocurrencia de un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez. El Instituto Geofísico del Perú recomienda ubicarse en zonas seguras, como debajo de mesas resistentes o junto a columnas estructurales, y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer o cables eléctricos.

Si te encuentras en la calle, busca espacios abiertos lejos de edificaciones, postes o muros. Asimismo, es importante no usar ascensores, tener lista una mochila de emergencia y seguir siempre las indicaciones de las autoridades. Estas medidas pueden marcar la diferencia para proteger tu vida y la de los demás.

Números de emergencia en caso de un sismo

En caso de un sismo en Perú, es clave tener a la mano los númerros de emergencia para actuar con rapidez. Recuerda mantener estos números guardados en tu celular o en un lugar visible, ya que pueden ser vitales ante cualquier emergencia.