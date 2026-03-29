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Temblor en Perú HOY, domingo 29 de marzo EN VIVO: reporte del IGP sobre el epicentro y magnitud
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo registrado en Perú HOY, domingo 29 de marzo de 2026. Conoce aquí el epicentro y magnitud del temblor.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y revisar de manera constante su reporte oficial sobre los sismos registrados el 29 de marzo. A través de esta de Líbero, podrás conocer en tiempo real la magnitud, profundidad y ubicación de cada movimiento telúrico que ocurre en el país.
PUEDES VER: Temblor en Perú del sábado 28 de marzo, según IGP: ¿dónde fue el sismo, epicentro y magnitud?
Últimos sismos hoy, domingo 29 de marzo: revisa los temblores según IGP
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Revisa aquí los últimos sismos producidos hoy, domingo 29 de marzo.
Recomendaciones en caso de un sismo
Ante la ocurrencia de un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez. El Instituto Geofísico del Perú recomienda ubicarse en zonas seguras, como debajo de mesas resistentes o junto a columnas estructurales, y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer o cables eléctricos.
Si te encuentras en la calle, busca espacios abiertos lejos de edificaciones, postes o muros. Asimismo, es importante no usar ascensores, tener lista una mochila de emergencia y seguir siempre las indicaciones de las autoridades. Estas medidas pueden marcar la diferencia para proteger tu vida y la de los demás.
Números de emergencia en caso de un sismo
En caso de un sismo en Perú, es clave tener a la mano los númerros de emergencia para actuar con rapidez. Recuerda mantener estos números guardados en tu celular o en un lugar visible, ya que pueden ser vitales ante cualquier emergencia.
- 116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
- 105 – Policía Nacional del Perú
- 106 – Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia
- 110 – Defensa Civil del Perú
- 113 – Ministerio de Salud del Perú
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