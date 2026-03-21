ALERTA ROJA en Walmart del Condado de Chester: hombre que fue ARRESTADO por tocamientos indebidos a una menor de 11 años es liberado y genera INDIGNACIÓN

Un hombre de 26 años fue acusado de contacto sexual ilícito con una menor en una tienda Walmart ubicada en West Sadsbury Township, según informaron autoridades del condado de Chester. El caso, ocurrido en enero, ha generado preocupación por la seguridad de los menores en espacios públicos.

El sospechoso, Joseph Gerard Bouffard, residente de Glenmoore, enfrenta un cargo grave por contacto sexual con una menor, además de tres cargos menores. La investigación se sustenta en el testimonio de la víctima y en evidencia de videovigilancia.

Detalles del incidente en la tienda

Según la denuncia policial, el hecho ocurrió alrededor de las 11.00 de la mañana del 24 de enero, cuando una madre denunció el presunto tocamiento inapropiado a una niña de 11 años dentro del establecimiento. La menor relató que el hombre se le acercó en el pasillo de bebidas mientras realizaba una compra.

Hombre acusado de conducta indebida con menor en Walmart fue liberado.

La víctima también indicó que el sospechoso ya había tenido un comportamiento previo, al mirarla y sonreírle en otro pasillo. Tras el contacto, la niña corrió hacia su madre, mientras el individuo abandonó el lugar rápidamente.

Liberación del acusado provoca indignación

Las cámaras de seguridad muestran que el acusado habría estado cerca de la menor en varias ocasiones dentro de la tienda, lo que forma parte de la investigación por conducta inapropiada hacia una menor. Posteriormente, las autoridades lograron identificarlo e interrogarlo.

Tras su comparecencia ante un juez, Bouffard fue puesto en libertad bajo fianza de 25.000 dólares. Su audiencia preliminar fue programada para el 16 de marzo, pero hasta el momento no se han actualizado nuevas informaciones sobre el avance del caso. Esta situación ha generado indignación entre residentes, quienes expresan preocupación por la seguridad en espacios públicos y la protección de menores.