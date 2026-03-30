EE. UU. DEVUELVE a Perú siglos de patrimonio cultural: el FBI entrega 48 piezas del legado peruano
El 24 de marzo, en Washington D. C., el FBI, junto con la Embajada del Perú y el Ministerio de Cultura, devolvió 48 bienes culturales en una ceremonia oficial.
El gobierno de Estados Unidos, a través del FBI, devolvió a Perú 48 valiosas piezas arqueológicas que forman parte del patrimonio cultural del país sudamericano. Esta acción constituye un paso significativo en la preservación y restitución de bienes culturales trasladados de manera ilegal fuera del territorio peruano.
Tras permanecer fuera durante décadas, 48 importantes piezas culturales regresan a Perú.
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El FBI lidera la recuperación del patrimonio peruano
Según un comunicado del FBI, "estas piezas fueron recuperadas como parte de investigaciones sobre tráfico ilícito de arte y objetos culturales". Las 48 piezas incluyen pinturas y textiles de la época colonial, cerámica y ornamentos de plata de distintas culturas de Perú, que ahora regresan a su país de origen, garantizando su conservación y el acceso del público en museos y centros culturales.
El esfuerzo del FBI se suma a iniciativas internacionales para combatir el comercio ilegal de antigüedades, reforzando la cooperación entre Estados Unidos y Perú en la protección del patrimonio histórico.
Cooperación firme y constante entre Perú y Estados Unidos.
¿Cuál es la importancia de la restitución de bienes culturales?
La devolución de estas piezas no solo fortalece la relación diplomática entre ambos países, sino que también permite a Perú recuperar elementos clave de su identidad histórica. Los objetos devueltos abarcan varios siglos, ofreciendo a investigadores y ciudadanos la oportunidad de estudiar y apreciar la riqueza cultural del país.
El FBI destacó en su comunicado oficial que "la protección y devolución del patrimonio cultural es un compromiso que seguimos fortaleciendo", subrayando la importancia de estas acciones en la lucha contra el tráfico ilícito de arte a nivel mundial.
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