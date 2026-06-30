Barcelona vs Real Madrid: confirman fechas de los clásicos para LaLiga EA Sports 2026-27

Falta poco para que empiece LaLiga de España 2026-27. Temporada en la que Real Madrid, con José Mourinho como su nuevo estratega, buscará arrebatarle el título al Barcelona que viene de coronarse como bicampeón de la mano de Hansi Flick.

De cara a esta temporada, los blancos han hecho grandes fichajes como por ejemplo Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva y Marc Cucurella; mientras que los azulgranas solo han presentado a Anthony Gordon de momento.

Debido a que la rivalidad de ambos clubes es muy marcada, ya se conoce cuándo se jugarán los clásicos de ida y vuelta para la temporada 2026-27. El primero se llevará a cabo en el Camp Nou y el segundo, será en el Santiago Bernabéu. A continuación, podrás conocer las fechas.

¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Madrid por el primer clásico de LaLiga 2026-27?

El primer clásico de la temporada 2026-27 entre Barcelona vs Real Madrid está pactado para la fecha 10 de LaLiga en el Camp Nou el próximo domingo 25 de octubre de este 2026.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Barcelona por el segundo clásicio de LaLiga 2026-27?

El segundo clásico de la temporada 2026-27 entre Real Madrid vs Barcelona está pactado para la fecha 35 de LaLiga en el Santiago Bernabeu el próximo domingo 9 de mayo de 2027.

Confirman las fecha de los clásicos.

¿Dónde se podrán ver los partidos entre Barcelona vs Real Madrid?

A falta de confirmación oficial, el clásico que se jugará en el Camp Nou se verá por ESPN y Disney+, mientras que el duelo en el Santiago Bernabéu iría por la señal de DIRECTV Sports y DGO.