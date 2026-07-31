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Martín Távara rompe su silencio y deja rotundo mensaje tras expulsión en Sporting Cristal: "Yo..."
Martín Távara se pronunció tras la eliminación de Sporting Cristal de la Copa Sudamericana, tras caer por 1-0 en su visita a Bragantino en Brasil.
Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 al caer por 1-0 frente a Bragantino de Brasil por el partido de vuelta de los playoffs. Los rimenses sufrieron la expulsión de Martín Távara a los 56 minutos por doble amonestación. Al respecto, el mediocampista rimense rompió su silencio y expresó su pesar por haber dejado a su equipo con 10 hombres.
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¿Qué dijo Martín Távara sobre su expulsión en el Sporting Cristal vs Bragantino?
En declaraciones a la prensa tras su regreso a Lima, Martín Távara hizo un mea culpa sobre su actuación ante los brasileños. El volante nacional asumió su responsabilidad y se comprometió a resarcirse en los próximos encuentros por la Liga 1 2026.
“Vamos a seguir mejorando que es lo que queda para afrontar de mejor manera el torneo nacional, que es ahora lo importante. Asumo mi responsabilidad que no debí tirarme (en la segunda falta), cuando ya tenía amarilla, así que nada, asumirlo y seguir mejorando yo porque tengo mucho dar, tengo mucho que darle tanto al grupo como a la hinchada. No estamos pasando un buen momento así que vamos a afrontarlo en el torneo nacional”, dijo.
Sporting Cristal eliminado de los playoffs de la Copa Sudamericana.
¿Cómo fue la expulsión de Martín Távara?
Cabe precisar que Távara, de 27 años, fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el duelo ante Bragantino. La primera tarjeta se dio apenas al minuto 6, por una falta contra Juninho Capíxaba, mientras que su expulsión se concretó a los 56’, por una fuerte entrada sobre el delantero Eduardo Sasha.
¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?
Los dirigidos por Roberto Mosquera volverán a jugar el próximo domingo 2 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, cuando reciban en el estadio Alberto Gallardo a su similar de Juan Pablo II College. El partido está programado para las 11.00 a. m. (hora peruana).
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