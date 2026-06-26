¿A qué hora juega Colombia vs Portugal y dónde ver partido por el Mundial 2026?

El 'Bicho' en acción. Portugal se enfrenta a Colombia en encuentro correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026. Este cotejo por el Grupo K tendrá como escenario el Estadio Miami y contará con la presencia de Cristiano Ronaldo como uno de los principales atractivos. Conoce horarios y canales para seguir el compromiso.

¿Cuándo juega Colombia vs. Portugal?

El partidazo entre Portugal y Colombia se jugará el sábado 27 de junio en el Estadio de Miami (Hard Rock Stadium), en Florida. Este escenario cuenta con una capacidad para recibir a más de 65.000 espectadores.

¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal?

Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos: 19:30 horas (Miami y Nueva York) y 16:30 horas (Los Ángeles)

Portugal: 00:30 horas (del día siguiente)

España: 01:30 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Colombia vs. Portugal?

Colombia: DSports, DGO, RCN Televisión, Caracol Play, Disney+, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia

Perú: DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV360

Argentina: DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Flow Sports

Ecuador: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Paraguay: Unicanal

Uruguay: DSports, DGO, Disney+, AUF TV, Canal 5 y Paramount+

Venezuela: DSports, DGO, Disney+ e Inter

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y VIX

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

Colombia vs. Portugal: previa del partido

La Copa del Mundo 2026 vivirá el sábado 27 de junio uno de los choques más atractivos de la fase de grupos. Colombia y Portugal medirán fuerzas en un duelo clave por el liderato del Grupo K en el Estadio de Miami (Hard Rock Stadium). El escenario de Florida lucirá un marco espectacular para presenciar un encuentro de alta intensidad técnica.

El combinado sudamericano llega con el ánimo al tope tras encadenar dos victorias consecutivas en el torneo, la última de ellas un ajustado 1-0 sobre la República Democrática del Congo. Para la escuadra cafetera, este compromiso es la prueba de fuego ideal para calibrar su nivel colectivo y asegurar el primer lugar del sector de cara a los 16avos de final.

Por su parte, el conjunto luso saltará al campo con la obligación de imponer su jerarquía europea en territorio estadounidense. Con figuras que marcan la diferencia en la élite, los portugueses buscarán adueñarse del balón para neutralizar la velocidad colombiana y cerrar la fase de grupos con un golpe de autoridad en la calurosa plaza de Miami.