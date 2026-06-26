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¿A qué hora juega RD Congo vs Uzbekistán y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial 2026?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido de RD Congo vs. Uzbekistán por la tercera fecha del Mundial 2026, este sábado 27 de junio.

Francisco Esteves
RD Congo vs Uzbekistán EN VIVO.
RD Congo vs Uzbekistán EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, se enfrentan RD Congo vs. Uzbekistán por la última jornada del Grupo K del Mundial 2026. La escuadra africana necesita ganar sí o sí para clasificar a la siguiente etapa del campeonato como mejor tercero, mientras que los asiáticos, totalmente eliminados, buscarán dejar al menos una buena imagen en el cierre de su participación. A continuación te contamos a qué hora y dónde ver el duelo de la Copa del Mundo.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

¿A qué hora juega RD Congo vs. Uzbekistán?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 17.30 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 18.30 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 19.30 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 20.30 horas
  • España: 01.30 horas (del domingo 28)

¿Dónde ver EN VIVO RD Congo vs. Uzbekistán?

La transmisión del partido entre RD Congo vs. Uzbekistán será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver este duelo, y todo el Mundial 2026, totalmente online en DGO, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. De igual forma, en algunos países del continente estará disponible a través de Paramount+.

¿Qué canal transmite el partido de RD Congo vs. Uzbekistán EN VIVO?

Para poder ver el partido de RD Congo vs. Uzbekistán EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fecha 3 del Mundial 2026, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

  • Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV
  • Paraguay: Unicanal
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

RD Congo vs. Uzbekistán: posibles alineaciones

RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Kayembe; Wissa, Bakambu.

Uzbekistán: Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev; Sayfiev, Hamrobekov, Shukurov, Fayzullaev; Masharipov, O‘runov; Shomurodov.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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