¿A qué hora juega RD Congo vs Uzbekistán y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial 2026?

Desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, se enfrentan RD Congo vs. Uzbekistán por la última jornada del Grupo K del Mundial 2026. La escuadra africana necesita ganar sí o sí para clasificar a la siguiente etapa del campeonato como mejor tercero, mientras que los asiáticos, totalmente eliminados, buscarán dejar al menos una buena imagen en el cierre de su participación. A continuación te contamos a qué hora y dónde ver el duelo de la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega RD Congo vs. Uzbekistán?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

México y Costa Rica: 17.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 18.30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 19.30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 20.30 horas

España: 01.30 horas (del domingo 28)

¿Dónde ver EN VIVO RD Congo vs. Uzbekistán?

La transmisión del partido entre RD Congo vs. Uzbekistán será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver este duelo, y todo el Mundial 2026, totalmente online en DGO, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. De igual forma, en algunos países del continente estará disponible a través de Paramount+.

¿Qué canal transmite el partido de RD Congo vs. Uzbekistán EN VIVO?

Para poder ver el partido de RD Congo vs. Uzbekistán EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fecha 3 del Mundial 2026, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Paraguay: Unicanal

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

RD Congo vs. Uzbekistán: posibles alineaciones

RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Kayembe; Wissa, Bakambu.

Uzbekistán: Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev; Sayfiev, Hamrobekov, Shukurov, Fayzullaev; Masharipov, O‘runov; Shomurodov.