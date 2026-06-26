- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Universitario vs Grau
- Noruega vs Francia
- Uruguay vs España
- Senegal vs Irak
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
¿A qué hora juega RD Congo vs Uzbekistán y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial 2026?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido de RD Congo vs. Uzbekistán por la tercera fecha del Mundial 2026, este sábado 27 de junio.
Desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, se enfrentan RD Congo vs. Uzbekistán por la última jornada del Grupo K del Mundial 2026. La escuadra africana necesita ganar sí o sí para clasificar a la siguiente etapa del campeonato como mejor tercero, mientras que los asiáticos, totalmente eliminados, buscarán dejar al menos una buena imagen en el cierre de su participación. A continuación te contamos a qué hora y dónde ver el duelo de la Copa del Mundo.
PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados
¿A qué hora juega RD Congo vs. Uzbekistán?
Te brindamos el horario según tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 17.30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 18.30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 19.30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 20.30 horas
- España: 01.30 horas (del domingo 28)
¿Dónde ver EN VIVO RD Congo vs. Uzbekistán?
La transmisión del partido entre RD Congo vs. Uzbekistán será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver este duelo, y todo el Mundial 2026, totalmente online en DGO, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. De igual forma, en algunos países del continente estará disponible a través de Paramount+.
¿Qué canal transmite el partido de RD Congo vs. Uzbekistán EN VIVO?
Para poder ver el partido de RD Congo vs. Uzbekistán EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fecha 3 del Mundial 2026, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: Unicanal
- México: VIX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
RD Congo vs. Uzbekistán: posibles alineaciones
RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Kayembe; Wissa, Bakambu.
Uzbekistán: Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev; Sayfiev, Hamrobekov, Shukurov, Fayzullaev; Masharipov, O‘runov; Shomurodov.
- 1
Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada EN VIVO: estos 8 equipos están clasificando a 16avos
- 2
¿Qué equipo juega hoy en el Mundial? Programación del viernes 26 de junio: canales y dónde ver en TV
- 3
Uruguay vs España hoy EN VIVO por el Mundial 2026: hora, dónde ver en Perú y alineaciones confirmadas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00