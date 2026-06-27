Cody Gakpo, figura de Países Bajos, impacta anunciando el fallecimiento de su hijo en pleno Mundial 2026

Cody Gakpo, jugador del Liverpool, está viviendo momentos difíciles en su carrera. Actualmente disputa el Mundial 2026 con la selección de Países Bajos. Mediante sus redes sociales, el futbolista anunció que perdió a su hijo durante el embarazo, una situación que compartió junto con su esposa, Noa van der Bij. La noticia enluta al mundo del fútbol y ha generado una ola de mensajes de apoyo para el deportista y su pareja. El futbolista de 27 años pidió privacidad para su familia mientras afronta este duro momento.

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Cody Gakpo impacta al anunciar el fallecimiento de su hijo en pleno Mundial 2026

A través de sus redes sociales, Cody Gakpo compartió un emotivo mensaje tras confirmar la pérdida de su hijo, Elijah Raphael, durante el embarazo de su esposa.

Mensaje de Cody Gakpo y su pareja en redes sociales.

"Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión", escribió el futbolista del Liverpool.

Además de él, su pareja también expresó su sentir y señaló que el bebé será “amado para siempre” y agradeció las muestras de cariño.

¿Cody Gakpo dejará a Países Bajos tras el fallecimiento de su hijo?

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) manifestó sus condolencias por el difícil momento que atraviesa el seleccionado tras la pérdida de su hijo. Asimismo, informó que el jugador optó por permanecer con la selección durante el Mundial 2026, con el respaldo de su círculo más cercano en todo momento.

“En primer lugar, queremos expresar nuestro más sentido pésame a Cody y a su familia: Noa y su hijo Samuel. Se trata de una situación personal muy triste”.

“Cody, de común acuerdo con su pareja, ha decidido permanecer con el grupo”, dieron a conocer. Además, señalaron que no brindarán más información sobre el tema por respeto a los involucrados.