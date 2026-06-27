La selección española ganó por 1-0 a Uruguay en la última jornada del Grupo H. Dicho encuentro estuvo marcado por la intensidad del elenco charrúa, que en el segundo tiempo fue bastante criticado por la manera en que marcó a los jugadores de España, pues mostró mucha agresividad. En ese sentido, desde la Federación Española confirmaron la lesión de dos de sus jugadores clave: Nico Williams y Yeremi Pino.

En este contexto, el jugador del Athletic Club, mediante sus redes sociales, publicó un mensaje en el que cuestionó a Nicolás De La Cruz por ocasionarle una nueva lesión y señaló que su entrada fue innecesaria. Sin embargo, tranquilizó a sus seguidores al dejar en claro que volverá a recuperarse, pues hace poco también superó otra lesión.

Nico Williams arremete contra Nicolás De La Cruz por sufrir lesión en el España vs Uruguay

El jugador de ‘La Roja’ no dudó en explicar todo lo que ha pasado, pues ha tenido muchas lesiones en muy poco tiempo. “Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad”.



“Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día”.

“Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel”.

“Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme”.

Para Williams, esta entrada que le realizó el jugador charrúa fue producto de su frustración por no conseguir un resultado positivo y quedar eliminado de la competición.

“Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”.



“Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías”.



Aunque, dejó en claro que seguirá concentrado con España. “Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado nos vemos en los antes posible en este mundial”.

Cabe señalar que diversos medios sostienen que es una lesión de grado moderado, por lo que seguirá en la convocatoria, a la espera de poder volver al terreno de juego si los españoles logran seguir en competición.