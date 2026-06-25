- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Ecuador vs Alemania
- Paraguay vs Australia
- Países Bajos vs Túnez
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Países Bajos vs Marruecos: fecha, hora y canal para ver partido de dieciseisavos del Mundial 2026
Conoce a qué hora, día y canal puedes ver el encuentro entre la selección de Países Bajos contra Marruecos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
La selección de Países Bajos y Marruecos se clasificaron a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y ahora se enfrentarán en esta instancia desde el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México. A continuación, te contamos qué día, hora y canal podrás ver este emocionante encuentro.
PUEDES VER: Brasil vs Japón: fecha, hora y canal para ver partido por los dieciseisavos del Mundial 2026
¿Cuándo juega Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?
El duelo entre la selección de Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se realizará el lunes 29 de junio desde el Estadio BBVA, Monterrey, México.
Países Bajos presentó el partido que jugará ante Marruecos por el Mundial 2026
¿A qué hora juega Países Bajos vs. Marruecos por la Copa del Mundo 2026?
El encuentro entre Países Bajos y Marruecos por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputará a las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos los horarios en otros países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
- México: 9.00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m.
- Estados Unidos: 9.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 6.00 p. m. (Los Ángeles)
- España: 3.00 a. m. (30 de junio del 2026)
¿Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?
El partido entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos se podrá ver a través de DirecTV en toda Sudamérica. Asimismo, DGO y Paramount+ estarán a cargo de la cobertura vía streaming.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00