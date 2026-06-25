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Países Bajos vs Marruecos: fecha, hora y canal para ver partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Conoce a qué hora, día y canal puedes ver el encuentro entre la selección de Países Bajos contra Marruecos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Luis Blancas
Fecha, hora y canal para ver Países Bajos vs Marruecos por el Mundial 2026
Fecha, hora y canal para ver Países Bajos vs Marruecos por el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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La selección de Países Bajos y Marruecos se clasificaron a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y ahora se enfrentarán en esta instancia desde el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México. A continuación, te contamos qué día, hora y canal podrás ver este emocionante encuentro.

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¿Cuándo juega Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El duelo entre la selección de Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se realizará el lunes 29 de junio desde el Estadio BBVA, Monterrey, México.

Países Bajos presentó el partido que jugará ante Marruecos por el Mundial 2026

Países Bajos presentó el partido que jugará ante Marruecos por el Mundial 2026

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Marruecos por la Copa del Mundo 2026?

El encuentro entre Países Bajos y Marruecos por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputará a las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos los horarios en otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • México: 9.00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos: 9.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 6.00 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 3.00 a. m. (30 de junio del 2026)

¿Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El partido entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos se podrá ver a través de DirecTV en toda Sudamérica. Asimismo, DGO y Paramount+ estarán a cargo de la cobertura vía streaming.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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