- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Ecuador vs Alemania
- Paraguay vs Australia
- Países Bajos vs Túnez
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Brasil vs Japón: fecha, hora y canal para ver partido por los dieciseisavos del Mundial 2026
Conoce a qué hora, día y canal podrás ver el partido entre la selección de Brasil contra Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
La selección de Brasil y Japón lograron sus clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y ahora ambos se enfrentarán en esta instancia desde el NGR Stadium, ubicado en Texas, Estados Unidos. A continuación, te contamos qué día, hora y canal podrás ver este emocionante encuentro.
PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados
¿Cuándo juega Brasil vs Japón por el Mundial 2026?
El partido entre Brasil y Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el lunes 29 de junio. Este vibrante cotejo de un solo encuentro tendrá lugar sobre el NGR Stadium o también conocido como Estadio Houston en Estados Unidos.
Brasil anunció el duelo que sostendrá ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
¿A qué hora juega Brasil vs Japón por la Copa del Mundo 2026?
Este duelo entre las selecciones de Brasil y Japón por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputará a las 12.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos los horarios en otros países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 12.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.
- México: 1.00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2.00 p. m.
- Estados Unidos: 1.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 10.00 a. m. (Los Ángeles)
- España: 7.00 p. m.
Japón hizo oficial el partido ante Brasil por la Copa del Mundo 2026
¿Dónde ver Brasil vs Japón por el Mundial 2026?
El encuentro entre las selecciones de Brasil y Japón se podrá ver a través de DirecTV en toda Sudamérica. Asimismo, DGO y Paramount+ estarán a cargo de la cobertura vía streaming.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00