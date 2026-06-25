Brasil vs Japón: fecha, hora y canal para ver partido por los dieciseisavos del Mundial 2026

La selección de Brasil y Japón lograron sus clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y ahora ambos se enfrentarán en esta instancia desde el NGR Stadium, ubicado en Texas, Estados Unidos. A continuación, te contamos qué día, hora y canal podrás ver este emocionante encuentro.

¿Cuándo juega Brasil vs Japón por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el lunes 29 de junio. Este vibrante cotejo de un solo encuentro tendrá lugar sobre el NGR Stadium o también conocido como Estadio Houston en Estados Unidos.

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¿A qué hora juega Brasil vs Japón por la Copa del Mundo 2026?

Este duelo entre las selecciones de Brasil y Japón por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputará a las 12.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos los horarios en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 12.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 10.00 a. m. (Los Ángeles)

España: 7.00 p. m.

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¿Dónde ver Brasil vs Japón por el Mundial 2026?

El encuentro entre las selecciones de Brasil y Japón se podrá ver a través de DirecTV en toda Sudamérica. Asimismo, DGO y Paramount+ estarán a cargo de la cobertura vía streaming.