¿A qué hora juega Panamá vs Inglaterra y dónde ver EN VIVO partido del Mundial 2026?

Panamá vs Inglaterra se enfrentan este sábado 27 de junio por la última jornada del Grupo L del Mundial 2026. Este encuentro será vital para los ingleses en su lucha por quedar como los primeros en la tabla de posiciones y tener un mejor emparejamiento en los dieciseisavos de final. Por su parte, la escuadra de Concacaf quedó eliminada del torneo y es la única selección que aún no logra marcar en el torneo. Revisa a qué hora juegan y en dónde mirar la transmisión del compromiso.

¿A qué hora juega Panamá vs Inglaterra?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para ver el inicio del encuentro entre Panamá vs Inglaterra por el Mundial 2026

Perú, Ecuador y Colombia: 4.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 6.00 p. m.

México y Centroamérica: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 5.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Panamá vs Inglaterra EN VIVO?

El partido entre Panamá vs Inglaterra contará con la transmisión EN VIVO por la señal internacional de DirecTV Sports para toda Sudamérica. Del mismo modo, si prefieres ver el duelo EN DIRECTO ONLINE, estará disponible por las aplicaciones de straming de DGO y Paramount Plus.

Por su parte, en Panamá, las señales de RPC, TVN Panamá, ViX, TyC Sports y FOX se encargan de llevar todos los detalles del encuentro.

¿Qué canal transmite partido de Panamá vs Inglaterra?

Perú: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: SportTV, Globoplay, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus, Vivo Play y CazéTV.

Chile: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Paraguay: GEN.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.

Panamá: RPC, TVN Panamá, TVN Radio, TVMax, Medcom Go, Tigo Sports, ViX, Telemetro y FOX Panamá.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX.

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, SiriusXM FC, Futbol de Primera y FOX One.

Panamá vs Inglaterra: pronóstico y apuestas

Inglaterra es la gran favorita para quedarse con los tres puntos y ser líder del Grupo L. Revisa las cuotas del partido.