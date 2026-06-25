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¿Bellingham será sancionado tras taparse la boca durante Inglaterra vs Ghana? Esto dice el reglamento

El volante realizó un gesto muy cuestionado durante una conversación con Jordan Ayew, lo que recordó de inmediato la expulsión de Miguel Almirón.

Antonio Vidal
Bellingham se tapo la boca en una conversación con Jordan Ayew. Foto: composición Líbero
Bellingham se tapo la boca en una conversación con Jordan Ayew. Foto: composición Líbero
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Inglaterra y Ghana protagonizaron un agónico empate por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026, en un cruce que puso los ojos sobre Jude Bellingham por una polémica acción. Como se sabe, en esta Copa del Mundo está prohibido taparse la boca al momento de hablar con un rival, debido a que esto puede prestarse a malas interpretaciones. Esta regla nació luego del cruce entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni.

En ese sentido, durante el partido se pudo ver al jugador del Real Madrid conversando con Jordan Ayew, donde el volante aparecía tapándose la boca mientras hablaba con el delantero. Esta situación ha generado bastante polémica, ya que recordó el caso de Miguel Almirón, quien realizó el mismo gesto y vio la tarjeta roja de manera directa, complicando casi al elenco paraguayo en su partido ante Turquía.

Neymar logró hacer su estreno en el Mundial 2026. Foto: composición Líbero/FIFA

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¿Jude Bellingham puede ser sancionado tras taparse la boca?

Tras el caso ocurrido en la Champions League, la denominada Ley Prestianni se aplicó en este Mundial 2026. Sin embargo, en el caso de Bellingham el contexto es distinto al de Almirón y Prestianni, pues el inglés no se encontraba en ninguna rencilla, por lo que no será sancionado por esta acción, ya que solo mantenía una conversación cordial con el jugador de Ghana.

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, lo explicó hace algunos meses: “Cuando la conversación se torna conflictiva, taparse la boca significa que estás haciendo algo muy malo, posiblemente, y la sanción es la tarjeta roja. Los jugadores pueden seguir cubriéndose la boca con el brazo y la camiseta porque pueden estar charlando con sus amigos”, fue la explicación que dio hace algunos meses.

Bellingham se tapo la boca durante una conversación

Bellingham se tapo la boca durante una conversación

Miguel Almirón es el primer expulsado por la Ley Prestianni en el Mundial 2026

Miguel Almirón se convirtió en el primer expulsado del Mundial 2026 bajo la llamada Ley Prestianni. El delantero vio la tarjeta roja tras taparse la boca en medio de un careo con el defensor turco Mert Müldür, durante el partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo D.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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