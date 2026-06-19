Alianza Lima tomó una decisión ante ofertas que tiene Jairo Vélez

No es ninguna primicia que su primer semestre en Alianza Lima fue importante e incluso que ser el goleador de la Selección Peruana en la era del técnico Mano Menezes, en cuatro partidos, despertó el interés de algunos clubes internacionales. Jairo Vélez es sondeado desde Brasil para dejar Matute, pero todo dependerá del aspecto económico.

El “Lince” tiene contrato hasta 2028, es decir que, si algún club quiere comprar la totalidad de su pase, deberá hacerlo de forma directa con los aliancistas. La directiva tuvo una conversación interna y llegó al acuerdo de que su salida solo se dará ante una oferta millonaria. No existe espacio para un préstamo con opción de compra.

Jairo Vélez es el goleador en la era de Mano Menezes con cuatro goles en la misma cantidad de partidos.

El técnico Pablo Guede también está al tanto de las distintas ofertas que llegaron por sus jugadores y pidió priorizar la continuidad del grupo para seguir siendo candidato al título.

La idea es que recién al finalizar la temporada se puedan analizar algunas ventas para hacer una “caja” importante, netamente para continuar potenciando el plantel de cara al 2027, año en el que se tienen grandes planes internacionales.