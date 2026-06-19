Sonó para llegar a Alianza Lima en el Clausura y ahora se confirmó la salida de su club: "Acuerdo"

Alianza Lima evalúa opciones en el mercado de pases para el Torneo Clausura, por lo que busca alternativas para potenciar su plantel. En medio de ello, un defensa nacional que milita en el exterior sonó como posibilidad y ahora sorprendió que se confirmara que no continuará en su club actual.

Uno de los jugadores que más expectativa había generado entre los hinchas en los últimos años es Kluiverth Aguilar, quien fue una de las promesas de Alianza Lima y se encontraba en las filas del Lommel SK de Bélgica. No obstante, recientemente se confirmó que rescindieron su contrato.

La escuadra europea confirmó la noticia mediante un comunicado oficial, en el que anunció que rescindió el contrato del lateral tras llegar a un acuerdo. Además, explicó que la medida se tomó porque no ha jugado en la temporada debido a una dura lesión que lo mantiene alejado de las canchas.

Kluiverth Aguilar no continúa en el Lommel SK

“Kluiverth Aguilar ya no forma parte del Lommel SK. Ambas partes han llegado a un acuerdo. El lateral derecho de 23 años aún tenía contrato con el club de Limburgo del Norte, pero no jugó la temporada pasada debido a una lesión. Su contrato, vigente, queda rescindido con efecto inmediato”, mencionaron en su pronunciamiento.

De igual manera, no dejaron pasar la oportunidad de agradecer al futbolista por sus servicios y desearle éxitos en el futuro. “El club le desea a Aguilar lo mejor en el resto de su carrera”, sentenciaron en su publicación.

Kluiverth Aguilar sonó para llegar a Alianza Lima en el Torneo Clausura

En las últimas semanas, el nombre de Kluiverth Aguilar empezó a vincularse como un posible fichaje de Alianza Lima para el segundo tramo de la temporada. Sin embargo, el periodista Gerson Cuba confirmó que solo son rumores, ya que no es una opción en el club porque se encuentra en recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles, que lo mantendrá lejos de las canchas durante tres meses más.