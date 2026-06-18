Cambios drásticos en Alianza Lima con los nuevos acreedores: ¿Se va el comando técnico?

Recientemente hubo un batacazo en Alianza Lima, ya que se confirmó el cambio de acreedores en la institución deportiva y con él habrán muchos cambios, de los cuales algunos ya fueron confirmados. En ese sentido, se pudo conocer qué sucederá con el actual comando técnico del club que está al mando de Pablo Guede, y que viene de salir campeón del Torneo Apertura. Todo esto a poco de que comience el Clausura de la Liga 1 2026.

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Según informó el periodista Kevin Pacheco mediante sus redes sociales, el nuevo Fondo Blanquiazul asumirá oficialmente funciones en el club entre el 17 y 22 de julio. Asimismo, habrá un cambio de administrador, ya que previamente Fernando Cabada había puesto su cargo a disposición. Si hasta esa fecha la Junta no define a su sucesor, probablemente José Asti, gerente legal, lo asuma interinamente.

De momento, este es el único cambio respecto a la administración de Alianza Lima, por lo que su hinchada puede estar totalmente tranquila a puertas de que inicie el Torneo Clausura, certamen que debe ganar para proclamarse automáticamente campeón de la Liga 1 2026 sin necesidad de disputar una final nacional.

“La estructura deportiva no se toca. Cuenta con el respaldo total. Una de las prioridades de los nuevos acreedores es transmitirles tranquilidad”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'. De esta forma, Pablo Guede y todo su cuerpo técnico se quedarán en La Victoria por el resto de la temporada.

Pablo Guede se queda en Alianza Lima.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Alianza Lima iniciará su participación en el Torneo Clausura el próximo domingo 19 de julio a las 7.00 p. m. de Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva. El rival será Sport Huancayo y podrás disfrutar del encuentro mediante la transmisión exclusiva de L1 MAX.