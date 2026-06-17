Hernán Barcos lanzó firme comentario sobre Yotún tras entrenamiento en Cristal: "Con..."

Hernán Barcos llegó a Sporting Cristal como su flamante delantero de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y en medio de ello se especulaba que el jugador argentino tendría problemas con Yoshimar Yotún por un presunto mal entendido entre ambos. Sin embargo, ahora que ambos son jugadores del mismo club se lanzaron curioso comentarios después del entrenamiento.

Hernán Barcos dio rotundo comentario sobre Yoshimar Yotún tras entrenamiento en Sporting Cristal

Barcos utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto entrenando junto a Yotún y no dejó de hacerle una broma al volante tras notar que el rostro de su compañero estaba lleno de esfuerzo. “¿Era con cara?”, colocó el argentino.

Hernán Barcos y Yoshimar Yotún se bromearon luego de los entrenamientos en Sporting Cristal

Yoshimar salió al frente para responderle, en son de broma, y dejó en claro que entre ambos jugadores hay buena relación y, sobre todo, buen ambiente en los camerinos de Sporting Cristal. “No seas malo”, se lee.

Cabe mencionar que Hernán Barcos y Yoshimar Yotún serán compañeros en Sporting Cristal durante todo el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Sin embargo, podrían continuar juntos si la directiva le renueva a Pirata por su buen rendimiento en los partidos.

Sporting Cristal desea salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera, Cristal busca comenzar una nueva etapa en la segunda parte del año con buenos resultados en el Clausura y, con ello, coronarse campeón e igualar a su rival, Alianza Lima, que ganó el Torneo Apertura. En caso de que los rimenses logren ganar el segundo campeonato del año, enfrentarán a los íntimos por el título nacional.