Universitario perdió 3-0 ante Sporting Cristal y desató la preocupación de los hinchas cremas

Universitario de Deportes busca comenzar con victoria el Torneo Clausura de la Liga 1 2026; sin embargo, tendrá que superar diversos enfrentamientos. Además, el club merengue no solo compite en ese certamen, sino que también participa en la Liga Nacional Juvenil Sub-18, donde sufrió una dura derrota ante Sporting Cristal, lo que generó la molestia de la hinchada crema.

Universitario de Deportes perdió 3-0 ante Sporting Cristal y generó preocupación en la hinchada

La sub-18 de Universitario cayó por 3-0 ante Sporting Cristal en la fecha cuatro de la fase regular de la Liga Nacional Juvenil, disputada en Campo de Marte, recinto merengue.

La Sub-18 de Universitario perdió 3-0 ante Sporting Cristal por el Torneo Nacional Juvenil 2026

Los goles del cuadro celeste fueron anotados por Martínez, Alarcón y Del Rosario, quienes lograron marcarle al conjunto crema sin ser superados a lo largo del encuentro.

Tabla de posiciones de Universitario sub-18 en el Torneo Nacional Juvenil 2026

Con esta derrota, Universitario de Deportes ocupa el quinto lugar en la tabla de posiciones del Grupo B Centro del campeonato juvenil y le queda por disputar tres partidos para definir si avanza a la siguiente etapa.

Mientras tanto, Sporting Cristal se ubica en el primer puesto, por encima de Club Universidad San Martín por solo un punto. Sin embargo, le falta disputar un encuentro ante Alianza, que podría superarlo.