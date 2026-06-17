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Gianluca Lapadula ya tiene fecha de llegada para ponerse la camiseta de Universitario

Gianluca Lapadula llega este miércoles a Lima para ser presentado por todo lo alto como refuerzo de Universitario. El 'Bambino' pondrá la firma por un año y medio para comandar la ofensiva en busca del tetracampeonato.

Sandro Bazán
Gianluca Lapadula tiene previsto llegar el viernes a Lima y ser presentado a lo grande. Foto: composición LR/Spezia Calcio
Gianluca Lapadula tiene previsto llegar el viernes a Lima y ser presentado a lo grande. Foto: composición LR/Spezia Calcio
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Resolvió todos los detalles con Spezia, de Italia, con el que tenía contrato hasta el 30 de junio, para sumarse de inmediato a la pretemporada. Gianluca Lapadula recibió el último martes los pasajes para arribar este miércoles a Lima y ponerse a las órdenes del técnico Héctor Cúper, quien lo tiene en la mira como una pieza clave en la ofensiva.

Esteban Rolón suena como posible refuezo para Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Universitario quiere a argentino de 31 años con pasado en Europa y Boca para el Clausura: "Posibilidades"

El 'Bambino' aceptó la semana pasada todos los detalles de su vinculación, con un contrato de un año y medio, pero faltaba desvincularse de su club para no perder tiempo. Por ello, tomó el teléfono para asegurar que estaba todo encaminado y recibió los pasajes para llegar y ser presentado por todo lo alto.

Gianluca Lapadula jugará en Universitario por 1 año y medio

Gianluca Lapadula jugará en Universitario por 1 año y medio

Gianluca Lapadula tiene un contrato especial con algunos bonos adicionales si cumple los objetivos. El vínculo es de un año y medio, pero en Universitario confían en tenerlo más tiempo y hacerlo sentir cómodo para que pueda recuperar su racha goleadora.

La familia del goleador llegará la próxima semana con el único objetivo de que tenga la tranquilidad personal para pensar solo en ser el goleador de Universitario a lo largo de la temporada y lograr el tetracampeonato.

Gianluca Lapadula y sus números en la temporada 2025-26

En la Serie B, Gianluca Lapadula jugó 18 partidos y marcó cinco goles. Además, disputó un encuentro por la Coppa Italia y convirtió una conquista.

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Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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