- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Colombia vs Uzbekistán
- Suiza vs Bosnia
- México vs Corea del Sur
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
Gianluca Lapadula ya tiene fecha de llegada para ponerse la camiseta de Universitario
Gianluca Lapadula llega este miércoles a Lima para ser presentado por todo lo alto como refuerzo de Universitario. El 'Bambino' pondrá la firma por un año y medio para comandar la ofensiva en busca del tetracampeonato.
Resolvió todos los detalles con Spezia, de Italia, con el que tenía contrato hasta el 30 de junio, para sumarse de inmediato a la pretemporada. Gianluca Lapadula recibió el último martes los pasajes para arribar este miércoles a Lima y ponerse a las órdenes del técnico Héctor Cúper, quien lo tiene en la mira como una pieza clave en la ofensiva.
PUEDES VER: Universitario quiere a argentino de 31 años con pasado en Europa y Boca para el Clausura: "Posibilidades"
El 'Bambino' aceptó la semana pasada todos los detalles de su vinculación, con un contrato de un año y medio, pero faltaba desvincularse de su club para no perder tiempo. Por ello, tomó el teléfono para asegurar que estaba todo encaminado y recibió los pasajes para llegar y ser presentado por todo lo alto.
Gianluca Lapadula jugará en Universitario por 1 año y medio
Gianluca Lapadula tiene un contrato especial con algunos bonos adicionales si cumple los objetivos. El vínculo es de un año y medio, pero en Universitario confían en tenerlo más tiempo y hacerlo sentir cómodo para que pueda recuperar su racha goleadora.
La familia del goleador llegará la próxima semana con el único objetivo de que tenga la tranquilidad personal para pensar solo en ser el goleador de Universitario a lo largo de la temporada y lograr el tetracampeonato.
Gianluca Lapadula y sus números en la temporada 2025-26
En la Serie B, Gianluca Lapadula jugó 18 partidos y marcó cinco goles. Además, disputó un encuentro por la Coppa Italia y convirtió una conquista.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90