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Mundialista con Colombia se rindió en elogios ante posible fichaje de Universitario: "Un líder"

Legendario jugador de la selección colombiana que logró jugar un Mundial destacó a futbolista que está cerca de fichar por Universitario de Deportes de cara a la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Mundialista con la selección de Colombia elogió a posible refuerzo de Universitario de Deportes
Mundialista con la selección de Colombia elogió a posible refuerzo de Universitario de Deportes | Composición: Líbero
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Jorge Bermúdez, histórica figura de la selección de Colombia que jugó el Mundial 1998, fue consultado sobre la posible llegada de Matheus Uribe a Universitario de Deportes, pues desde la tienda crema se han interesado en sumarlo de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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En conversación con el canal ‘Denganche’, Bermúdez fue interrogado acerca de Uribe, quien en los últimos días ha sido vinculado con Universitario debido al fuerte interés del club merengue en incorporarlo a su plantilla para el Clausura 2026.

El exjugador mundialista de Colombia respaldó una posible llegada de Matheus Uribe a Universitario de Deportes y destacó el efecto que el mediocampista podría aportar al conjunto merengue. El exinternacional cafetero sostuvo que el futbolista conserva un nivel competitivo elevado y que sería una incorporación de jerarquía para el plantel que dirige Héctor Cúper.

Jorge Bermúdez elogió a Matheus Uribe tras su posible fichaje a Universitario

Jorge Bermúdez elogió a Matheus Uribe tras su posible fichaje a Universitario

"Para Universitario, disponer de Matheus Uribe sería una gran noticia. Es un jugador muy profesional y aún conserva las condiciones necesarias para competir al más alto nivel", comentó el exfutbolista en una entrevista.

Asimismo, Jorge Bermúdez señaló que el colombiano se distingue por su facilidad para incorporarse al ataque, su lectura táctica y el liderazgo que ejerce en el vestuario. "No es un volante exclusivamente defensivo. Tiene presencia ofensiva, aporta equilibrio y le da personalidad al juego colectivo", añadió.

Clubes de Matheus Uribe

  • Envigado (Colombia)
  • Deportivo Español (Argentina)
  • Deportes Tolima (Colombia)
  • Atlético Nacional (Colombia)
  • América (México)
  • Oporto (Portugal)
  • Al-Sadd (Qatar)
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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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