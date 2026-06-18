0

Cantoro destacó a futbolista de casi medio millón que firmará con Universitario: "Importante"

El exdelantero crema Mauro Cantoro emocionó a los hinchas luego de rendirse en elogios ante un importante jugador que está cerca de firmar con Universitario para el Clausura.

Angel Curo
Mauro Cantoro destacó a futbolista de casi medio millón que firmará con Universitario
Mauro Cantoro destacó a futbolista de casi medio millón que firmará con Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes busca realizar un mercado de fichajes con varios refuerzos sorpresivos y de jerarquía para pelear el tetracampeonato de la Liga 1 y conquistar el Torneo Clausura. En medio de ello, el referente crema Mauro Cantoro no dudó en destacar a un jugador con una importante cotización, que firmará contrato con los merengues en los próximos días.

Universitario de Deportes perdió 3-0 ante Sporting Cristal y generó la preocupación en la hinchada

PUEDES VER: Universitario perdió 3-0 ante Sporting Cristal y desató la preocupación de los hinchas cremas

Mauro Cantoro destacó a futbolista de casi medio millón que firmará con Universitario

Durante el programa 'Mano a Mano', del canal de YouTube ‘Denganche’, analizaron los últimos movimientos que viene realizando la dirección deportiva de Universitario y, en concreto, se refirieron al inminente fichaje de Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura y a las cualidades que puede aportar el delantero.

En ese sentido, Mauro Cantoro no dudó en destacar al 'Bambino' al señalar que será de una importante utilidad no solo por su talento, sino porque considera que puede ayudar a potenciar a Álex Valera. Además, precisó que su mentalidad también puede marcar la diferencia.

Video: Denganche.

"Lapadula va a levantar a Valera, seguro. El equipo debería apoyarse en él. No va a ser fácil adaptarse, pero le va a ir bien. Es un jugador con un rodaje importante, una cabeza diferente así que debería acomodarse y que le vaya bien. Es importante para dos '9s' llevarse muy bien”, indicó el retirado futbolista.

No obstante, el popular 'Toro' también advirtió que la adaptación de Lapadula al equipo no será nada sencilla, sobre todo si se considera que ha desarrollado toda su carrera en el fútbol italiano. Además, indicó que deberá entablar una gran convivencia con Valera para formar una buena dupla.

Valor de mercado de Gianluca Lapadula

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Gianluca Lapadula sigue manteniendo un importante valor en el mercado de pases pese a su edad. El ‘Bambino’ está cotizado en 400 mil euros a sus 36 años, aunque la cifra se perfila seguir disminuyendo con el pasar del tiempo.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Ex Universitario llegó a un acuerdo con Alianza para el Clausura 2026: "A pelear el puesto"

  2. Universitario perdió 3-0 ante Sporting Cristal y desató la preocupación de los hinchas cremas

  3. Grupo Coril se pronuncia tras conocerse que Paolo Guerrero quiere adquirir las acreencias de Alianza

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano