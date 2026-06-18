Cantoro destacó a futbolista de casi medio millón que firmará con Universitario: "Importante"

Universitario de Deportes busca realizar un mercado de fichajes con varios refuerzos sorpresivos y de jerarquía para pelear el tetracampeonato de la Liga 1 y conquistar el Torneo Clausura. En medio de ello, el referente crema Mauro Cantoro no dudó en destacar a un jugador con una importante cotización, que firmará contrato con los merengues en los próximos días.

Mauro Cantoro destacó a futbolista de casi medio millón que firmará con Universitario

Durante el programa 'Mano a Mano', del canal de YouTube ‘Denganche’, analizaron los últimos movimientos que viene realizando la dirección deportiva de Universitario y, en concreto, se refirieron al inminente fichaje de Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura y a las cualidades que puede aportar el delantero.

En ese sentido, Mauro Cantoro no dudó en destacar al 'Bambino' al señalar que será de una importante utilidad no solo por su talento, sino porque considera que puede ayudar a potenciar a Álex Valera. Además, precisó que su mentalidad también puede marcar la diferencia.

Video: Denganche.

"Lapadula va a levantar a Valera, seguro. El equipo debería apoyarse en él. No va a ser fácil adaptarse, pero le va a ir bien. Es un jugador con un rodaje importante, una cabeza diferente así que debería acomodarse y que le vaya bien. Es importante para dos '9s' llevarse muy bien”, indicó el retirado futbolista.

No obstante, el popular 'Toro' también advirtió que la adaptación de Lapadula al equipo no será nada sencilla, sobre todo si se considera que ha desarrollado toda su carrera en el fútbol italiano. Además, indicó que deberá entablar una gran convivencia con Valera para formar una buena dupla.

Valor de mercado de Gianluca Lapadula

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Gianluca Lapadula sigue manteniendo un importante valor en el mercado de pases pese a su edad. El ‘Bambino’ está cotizado en 400 mil euros a sus 36 años, aunque la cifra se perfila seguir disminuyendo con el pasar del tiempo.