Gianluca Lapadula se prepara en Italia mientras espera firmar por Universitario

Gianluca Lapadula está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de Universitario. Mientras se terminan de resolver los últimos detalles para oficializar su llegada, el delantero ítalo-peruano ya se prepara para asumir este importante desafío en su carrera.

Lejos de tomarse un descanso, el atacante viene entrenando por su cuenta en Italia. Su objetivo es mantener el ritmo competitivo y llegar en las mejores condiciones físicas posibles cuando sea convocado para incorporarse al cuadro crema.

Lapadula realiza sesiones intensas de trabajo físico y futbolístico luego de concluir su etapa en el fútbol italiano. El delantero sabe que el Clausura exigirá una rápida adaptación y quiere estar listo desde el primer día.

Gianluca Lapadula intensifica su preparación física mientras espera su llegada a Universitario.

En Ate siguen avanzando las gestiones para concretar el anuncio oficial. La directiva y el comando técnico encabezado por Héctor Cúper consideran que su experiencia y capacidad goleadora pueden marcar diferencias en la segunda parte de la temporada.

La expectativa entre los hinchas es enorme. El 'Bambino' está cada vez más cerca de vestir la camiseta merengue y convertirse en el referente ofensivo de un equipo que buscará pelear el título nacional y seguir haciendo historia.