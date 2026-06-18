Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: salidas, renovaciones y rumores para la temporada 2026-27

Con cada día que pasa, el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 está cada vez más activo, y los clubes anuncian salidas y fichajes en gran número. Por ejemplo, Alianza Lima anunció a Flavia Montes, Universitario presentó a Aixa Vigil y Fernanda Tomé reveló que no renovará su contrato con la San Martín. A continuación, podrás revisar cómo se mueven los planteles de cada institución.

Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes

Rumores

Ángela Leyva, Ivonne Montaño, Alondra Alarcón, Zoila La Rosa, Cristina Cuba, Flavia Montes, Allison Holland, Daniela Bulaich

Renovaciones

Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe.

Salidas

Elina Rodríguez, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)

Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Rumores

Ivonne Montaño

Renovaciones

Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas

Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Alexandra Machado

Rumores

Marco Blanco (fichaje DT), Marina Scherer, Alexandra Machado, Yanlis Féliz, Meegan Hart, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa

Renovaciones

Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Brenda Lobatón, Paola Rivera

Salidas

Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT).

Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba

Renovaciones

Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT)

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida

Renovaciones

Julieta Holzmaisters

Salidas

Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada

Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón

Renovaciones

Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT)

Salidas

Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez

Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano

Renovaciones

Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra

Salidas

Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves

Renovaciones

Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally

Salidas

Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Fichajes

Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira

Renovaciones

Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres

Salidas

Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

Salidas