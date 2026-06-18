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Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: salidas, renovaciones y rumores para la temporada 2026-27
Flavia Montes acaba de firmar por Alianza Lima y Fernanda Tomé anunció su salida de la San Martín para la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley.
Con cada día que pasa, el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 está cada vez más activo, y los clubes anuncian salidas y fichajes en gran número. Por ejemplo, Alianza Lima anunció a Flavia Montes, Universitario presentó a Aixa Vigil y Fernanda Tomé reveló que no renovará su contrato con la San Martín. A continuación, podrás revisar cómo se mueven los planteles de cada institución.
PUEDES VER: ¿Tomezinha a la 'U'? Directivo de Universitario habló sobre Fernanda Tomé: "Es una buena jugadora"
Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes
Rumores
- Ángela Leyva, Ivonne Montaño, Alondra Alarcón, Zoila La Rosa, Cristina Cuba, Flavia Montes, Allison Holland, Daniela Bulaich
Renovaciones
- Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe.
Salidas
- Elina Rodríguez, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)
Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil
Rumores
- Ivonne Montaño
Renovaciones
- Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia
Salidas
- Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo
Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Alexandra Machado
Rumores
- Marco Blanco (fichaje DT), Marina Scherer, Alexandra Machado, Yanlis Féliz, Meegan Hart, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa
Renovaciones
- Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Brenda Lobatón, Paola Rivera
Salidas
- Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT).
Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba
Renovaciones
- Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT)
Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida
Renovaciones
- Julieta Holzmaisters
Salidas
- Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada
Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón
Renovaciones
- Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT)
Salidas
- Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez
Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores
Fichajes
- Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano
Renovaciones
- Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra
Salidas
- Manuela Sierra
Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores
Fichajes
- Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves
Renovaciones
- Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally
Salidas
- Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo
Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Fichajes
- Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira
Renovaciones
- Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres
Salidas
- Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland
Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores
Salidas
- Ingrid Herrada
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