Gobierno designó nuevo presidente del IPD tras aceptar la renuncia de Sergio Ludeña

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) tiene nuevo presidente. El Gobierno oficializó este martes 18 de agosto la designación de Óscar Fausto Fernández Cáceres como máximo responsable de la institución, luego de aceptar la renuncia de Sergio Ludeña Visalot. El cambio se produce en un momento determinante para el deporte peruano, a menos de un año de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Óscar Fernández regresa a la presidencia del IPD

Fernández Cáceres no es un desconocido en el organismo. El nuevo titular del IPD ya estuvo al frente de la institución entre diciembre de 2016 y agosto de 2018, por lo que asumirá nuevamente una función que conoce y que ahora llega acompañada de importantes desafíos para el deporte nacional.

Óscar Fernández fue elegido como nuevo presidente del IPD.

Su nombramiento quedó establecido mediante la Resolución Suprema N.° 021-2026-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano. En paralelo, la Resolución Suprema N.° 020-2026-MINEDU oficializó la aceptación de la renuncia presentada por Sergio Ludeña y el agradecimiento del Ejecutivo por los servicios prestados durante su gestión.

¿Por qué salió Sergio Ludeña del IPD?

La salida de Ludeña ocurre después de varios días de cuestionamientos alrededor de su gestión. Uno de los episodios que generó mayor controversia estuvo relacionado con una actividad vinculada a la preparación de Lima 2027 y, posteriormente, con la denuncia de que un albergue de la Videna habría sido fumigado mientras judocas permanecían dentro de las instalaciones.

Ludeña había asumido la presidencia del IPD en noviembre de 2025, tras la salida de Federico Tong, y también estuvo relacionado con las responsabilidades de organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027. Su salida representa, por tanto, un nuevo cambio en la conducción del deporte peruano cuando el país se encuentra en plena etapa de preparación para el certamen internacional.

Sergio Ludueña presentó su renuncia como presidente del IPD.

Lima 2027, el gran reto para Óscar Fernández

El regreso de Óscar Fernández al IPD se produce con el reloj en contra. Lima será nuevamente sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 2027, por lo que una de las principales tareas de la nueva gestión será garantizar continuidad en los trabajos de organización, infraestructura y coordinación institucional.

Además, Fernández llega a un organismo que en los últimos años ha experimentado constantes cambios en su dirección. Su desafío será recuperar estabilidad y establecer una línea de trabajo que permita que la preparación de Lima 2027 no se vea afectada por la transición.

Con su designación ya oficializada, Óscar Fernández inicia una nueva etapa al frente del IPD. El principal objetivo estará puesto en ordenar la institución y afrontar con eficacia los compromisos que tiene el deporte peruano de cara a uno de sus acontecimientos más importantes de los próximos años.