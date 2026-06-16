¡Sorpresa! Campeón de Copa Sudamericana quiere a Ian Wisdom de Sporting Cristal: "Ha consultado"

Sporting Cristal es uno de los clubes que ha reforzado su plantel en el mercado de fichajes con varios jugadores de cara al Torneo Clausura 2026. Si bien aún no es oficial, está clara la cantidad de incorporaciones que tendrá el conjunto del Rímac. Sin embargo, también se habla de salidas, y uno de los que ha generado alerta en la afición celeste es Ian Wisdom.

Uno de los primeros clubes que sonó fuerte en el entorno de Ian Wisdom fue Universitario de Deportes, donde se comentó que se iba a hacer un trueque de futbolistas para que el elenco merengue incorpore al joven mediocampista. Sin embargo, ahora entró en escena un campeón de la Copa Sudamericana para hacerse con los servicios del canterano rimense.

Ian Wisdom interesa en club campeón de Copa Sudamericana

Según informó el periodista Denilson Barrenechea, muchos clubes han consultado por el fichaje de Ian Wisdom y uno de ellos es Cienciano del Cusco. El cuadro, recordado por conquistar la Copa Sudamericana, quiere potenciar su primer equipo para la Liga 1 y ese mismo certamen de la Conmebol.

No obstante, el comunicador reveló que Sporting Cristal considera a Ian Wisdom un proyecto deportivo a largo plazo. En caso de que se concrete una salida, solo sería en calidad de préstamo. Eso sí, Roberto Mosquera ha tomado postura y ha dejado en claro que quiere contar con el volante de 20 años.

"Se hablaba mucho de Wisdom de un supuesto trueque con Universitario, pero desde el primer momento me dijeron que era falso. No hay forma. Wisdom es un proyecto del club y si en caso saliera sería a préstamo porque varios clubes están consultando por él. Uno de ellos es Cienciano, ha consultado. Pero hoy por hoy, Roberto Mosquera lo tiene en sus planes.", contó el periodista.

(VIDEO: A Presión)

¿Cuál es el valor de Ian Wisdom?

Según el portal Transfermarkt, Ian Wisdom tiene un valor de mercado de 700 mil euros a sus 20 años. El volante atraviesa el mejor momento de su carrera profesional y tiene proyección para seguir elevando su cotización.