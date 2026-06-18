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Alianza Lima sorprende y evalúa ofrecerle nuevo contrato a ex Sporting Cristal: "Vínculo..."
Alianza Lima gestiona su plantel para el segundo tramo de la temporada y se conoció que evalúa presentar un nuevo contrato a un exfutbolista de Sporting Cristal.
El mercado de pases de la Liga 1 empieza a dejar grandes movimientos, con muchos clubes en busca de refuerzos. En medio de ello, Alianza Lima se encuentra en un periodo expectante, en busca de alternativas para potenciar su plantel y también retener a sus figuras. Recientemente, se conoció que la institución evalúa mejorar el vínculo de uno de sus jugadores.
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Alianza Lima evalúa ofrecerle nuevo contrato a ex Sporting Cristal
Alianza Lima ha tenido grandes rendimientos a lo largo del Torneo Apertura y uno de los más destacados fue el portero Alejandro Duarte, quien se consolidó como titular indiscutible dentro del esquema del DT Pablo Guede, incluso tras arrebatarle el puesto a Guillermo Vizcarra.
En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva blanquiazul está sumamente interesada en mejorar las condiciones contractuales del portero, especialmente porque fue el menos batido del Torneo Apertura.
Alianza Lima evalúa mejorar el contrato de Alejandro Duarte tras salir campeón del Torneo Apertura.
Aunque la medida todavía no es oficial, la cúpula del club ya la analiza, pese a que Alejandro Duarte conserva un contrato de larga duración, vigente hasta finales de 2028. Esto representaría un premio para el guardameta nacional, quien ha respondido a la exigencia y perfila seguir en el puesto.
Números de Alejandro Duarte con Alianza Lima
Alejandro Duarte tomó la responsabilidad de cuidar el arco de Alianza Lima ante la baja de Guillermo Viscarra a inicios de año y no decepcionó. Con él bajo los tres palos, los blanquiazules solo recibieron siete goles en el Torneo Apertura. En sus registros personales, el guardameta disputó 16 partidos, en los que dejó su arco en cero en nueve oportunidades.
Alejandro Duarte y su pasado en Sporting Cristal
Alejandro Duarte tuvo dos etapas en Sporting Cristal. La última comenzó en la temporada 2024, cuando tuvo regularidad, pero perdió el puesto ante Renato Solís y luego frente a Diego Enríquez, por lo que quedó relegado como suplente hasta su salida a finales de 2025, cuando se marchó con la carta de libertad hacia Alianza Lima.
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