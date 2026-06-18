Pablo Ceppelini, ex Alianza, se perfila como flamante fichaje de mítico club: "Opción potencial"

Pablo Ceppelini llegó a Alianza Lima a inicios del 2025 como una figura; sin embargo, al finalizar el año decidieron terminar su vínculo con el uruguayo por su rendimiento. Ahora, tras estar sin equipo durante casi medio año, un histórico club se interesó en el volante como su próximo fichaje: estamos hablando de Once Caldas de Colombia.

Pablo Ceppelini, exfutbolista de Alianza Lima, es opción de fichaje en histórico club

El periodista colombiano Gerson Arias reveló en su cuenta de X, antes Twitter, que Ceppelini es una de las primeras opciones que Once Caldas tiene en carpeta para reforzar su equipo en reemplazo de Luis Francisco Sánchez.

“Una vez Caldas ya mira opciones de potenciales reemplazos para el 'Niche', de no continuar. Pablo Ceppelini, agente libre en el mercado, una de ellas”, afirmó el comunicador en sus redes sociales.

Pablo Ceppelini es opción de fichaje en Once Caldas de Colombia

Cabe mencionar que Francisco Sánchez, también conocido como 'Niche', tiene ofertas de dos clubes grandes, por lo que su salida de Once Caldas estaría muy cerca. Por eso, buscan al reemplazo ideal, y uno de los nombres que más suena es el de Pablo Ceppelini.

¿Cómo le fue a Pablo Ceppelini en Alianza Lima?

Pablo Ceppelini fichó por Alianza Lima tras salir de Atlético Nacional y, como flamante volante, sin embargo, con el paso de la temporada, su rendimiento no fue el adecuado, hasta el punto de ser criticado por los hinchas blanquiazules.

En todo el 2025, el mediocampista uruguayo jugó 33 partidos entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga 1, y anotó solo 3 goles. Un hecho que marcó bastante al futbolista fue su suspensión por la Conmebol cuando se enfrentó a Boca y supuestamente insultó a un hincha de "boliviano".