Alianza buscó su fichaje para esta temporada y ahora firma por histórico de Liga 1: "Experiencia"

Los clubes de la Liga 1 empiezan a moverse en el mercado de pases para el Torneo Clausura, y uno de los movimientos sorpresivos fue protagonizado por un talentoso jugador que fue uno de los deseos de Alianza Lima para esta temporada. Sin embargo, el interés no se concretó y ahora se confirmó su llegada a un club histórico. Nos referimos a Orlando Núñez.

Alianza Lima buscó su fichaje y ahora firmó por histórico club de Liga 1

Mediante sus cuentas oficiales, ADT de Tarma hizo oficial la incorporación del futbolista Orlando Núñez como uno de sus flamantes refuerzos para el Torneo Clausura, tras dejar las filas de Deportivo Garcilaso.

El lateral había sido vinculado con Alianza Lima a inicios de año y ahora continuará su carrera en uno de los clubes más representativos del país. En el anuncio, le dieron la bienvenida y mostraron su entusiasmo por contar con sus servicios.

Orlando Nuñez, voceado en Alianza Lima, firmó con ADT para el Torneo Clausura

“¡Bienvenido al 'Vendaval Celeste', Orlando Nuñez! Anunciamos oficialmente la incorporación del futbolista Orlando Núñez, quien se suma a nuestro plantel para defender con orgullo y compromiso la camiseta del ADT en esta temporada”, mencionaron en su publicación.

Asimismo, el cuadro tarmeño resaltó la experiencia que Orlando Núñez ha adquirido a lo largo de su carrera, en la que militó en clubes como Cienciano y Garcilaso, y le desearon los mejores éxitos en esta nueva etapa profesional.

“Con experiencia en clubes como Cienciano, Garcilaso, UCV, estamos seguros de que dejará el alma en cada partido para alegría de toda nuestra hinchada tarmeña. ¡Que sea una gran etapa llena de éxitos y alegrías con la celeste, Orlando!”, sentenciaron.

Orlando Núñez fue pretendido por Alianza Lima

A inicios de año, el periodista Denilson Barrenechea reveló que Orlando Núñez había sido contactado por la dirección deportiva de Alianza Lima y era uno de los candidatos para darle competencia a Cristian Carbajal en el puesto de lateral izquierdo. Sin embargo, el interés no prosperó y su llegada no se concretó.