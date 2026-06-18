0
EN VIVO
Previa México vs Corea del Sur por el Mundial 2026

Alianza buscó su fichaje para esta temporada y ahora firma por histórico de Liga 1: "Experiencia"

Este jugador fue voceado para llegar a Alianza Lima en esta temporada y ahora sorprendió al llegar a un mítico club de Liga 1 para el Torneo Clausura.

Angel Curo
Alianza buscó su fichaje para esta temporada y ahora firma por histórico de Liga 1
Alianza buscó su fichaje para esta temporada y ahora firma por histórico de Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Los clubes de la Liga 1 empiezan a moverse en el mercado de pases para el Torneo Clausura, y uno de los movimientos sorpresivos fue protagonizado por un talentoso jugador que fue uno de los deseos de Alianza Lima para esta temporada. Sin embargo, el interés no se concretó y ahora se confirmó su llegada a un club histórico. Nos referimos a Orlando Núñez.

Exfutbolista de Universitario llegó a un acuerdo con Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026

PUEDES VER: Ex Universitario llegó a un acuerdo con Alianza para el Clausura 2026: "A pelear el puesto"

Alianza Lima buscó su fichaje y ahora firmó por histórico club de Liga 1

Mediante sus cuentas oficiales, ADT de Tarma hizo oficial la incorporación del futbolista Orlando Núñez como uno de sus flamantes refuerzos para el Torneo Clausura, tras dejar las filas de Deportivo Garcilaso.

El lateral había sido vinculado con Alianza Lima a inicios de año y ahora continuará su carrera en uno de los clubes más representativos del país. En el anuncio, le dieron la bienvenida y mostraron su entusiasmo por contar con sus servicios.

Orlando Nuñez, ADT, Liga 1

Orlando Nuñez, voceado en Alianza Lima, firmó con ADT para el Torneo Clausura

¡Bienvenido al 'Vendaval Celeste', Orlando Nuñez! Anunciamos oficialmente la incorporación del futbolista Orlando Núñez, quien se suma a nuestro plantel para defender con orgullo y compromiso la camiseta del ADT en esta temporada, mencionaron en su publicación.

Asimismo, el cuadro tarmeño resaltó la experiencia que Orlando Núñez ha adquirido a lo largo de su carrera, en la que militó en clubes como Cienciano y Garcilaso, y le desearon los mejores éxitos en esta nueva etapa profesional.

Con experiencia en clubes como Cienciano, Garcilaso, UCV, estamos seguros de que dejará el alma en cada partido para alegría de toda nuestra hinchada tarmeña. ¡Que sea una gran etapa llena de éxitos y alegrías con la celeste, Orlando!”, sentenciaron.

Orlando Núñez fue pretendido por Alianza Lima

A inicios de año, el periodista Denilson Barrenechea reveló que Orlando Núñez había sido contactado por la dirección deportiva de Alianza Lima y era uno de los candidatos para darle competencia a Cristian Carbajal en el puesto de lateral izquierdo. Sin embargo, el interés no prosperó y su llegada no se concretó.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario perdió 3-0 ante Sporting Cristal y desató la preocupación de los hinchas cremas

  2. Ex Universitario llegó a un acuerdo con Alianza para el Clausura 2026: "A pelear el puesto"

  3. Partidos de la Copa de la Liga 2026: programación de la fecha 2, resultados, horarios y dónde ver

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano