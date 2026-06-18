Administrador de Alianza Lima renunció a su cargo tras la venta de las acreencias del club íntimo

El mundo de Alianza Lima acaba de sufrir un gran revuelo, pues en las últimas horas se reveló que las acreencias mayoritarias del club (que actualmente pertenecen a Jorge Zúñiga) serán vendidas a Fernando Farah y Antonio Bermejo, socios de la institución victoriana y miembros del antiguo Fondo Blanquiazul. En ese sentido, Fernando Cabada, actual administrador del conjunto íntimo, decidió poner su cargo a disposición.

Por medio de una misiva emitida por las redes de Alianza Lima, Cabada señaló que con el objetivo de “facilitar una transición transparente y ordenada”, puso su cargo a disposición y señala que asume esta decisión con la “satisfacción de haber contribuido al fortalecimiento de la institución”.

Comunicado de Fernando Cabada

“He tomado conocimiento de la reciente recomposición de la Junta de Acreedores. En atención a este hecho y con el propósito de facilitar una transición transparente y ordenada, estoy poniendo mi cargo a disposición.

Asumo esta decisión con la satisfacción de haber contribuido, junto a un equipo comprometido, al fortalecimiento de la institución durante un período de importantes desafíos y transformaciones.

Expreso mi total disposición para contribuir a la continuidad de la gestión y al cumplimiento de los objetivos institucionales que venimos alcanzando, siempre priorizando los intereses del club”, se puede leer en el primer comunicado de Fernando Cabada.

Luego, el exadministrador blanquiazul señaló los logros que consiguió la institución victoriana bajo su mandato y agradeció a Jorge Zúñiga y a Luis Felipe Bravo, presidentes de la Junta Acreedora, por la confianza depositada en él.

“Me retiro con el orgullo de haber contribuido a dejar una institución más ordenada, más sólida y mejor preparada para afrontar los retos y oportunidades que vienen. Seguiré siendo un aliado de esta institución histórica que representa la pasión de millones de personas”, finalizó.