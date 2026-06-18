0
EN VIVO
Previa México vs Corea del Sur por el Mundial 2026
LO ÚLTIMO
Administrador de Alianza renuncia a su cargo

Administrador de Alianza Lima renunció a su cargo tras la venta de las acreencias del club íntimo

Fernando Cabada se despidió de todos los hinchas de Alianza Lima al saber que las acreencias del cuadro íntimo pasarán a nuevos dueños.

Gary Huaman
Fernando Cabada no seguirá siendo administrador de Alianza Lima.
Fernando Cabada no seguirá siendo administrador de Alianza Lima. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

El mundo de Alianza Lima acaba de sufrir un gran revuelo, pues en las últimas horas se reveló que las acreencias mayoritarias del club (que actualmente pertenecen a Jorge Zúñiga) serán vendidas a Fernando Farah y Antonio Bermejo, socios de la institución victoriana y miembros del antiguo Fondo Blanquiazul. En ese sentido, Fernando Cabada, actual administrador del conjunto íntimo, decidió poner su cargo a disposición.

Por medio de una misiva emitida por las redes de Alianza Lima, Cabada señaló que con el objetivo de “facilitar una transición transparente y ordenada”, puso su cargo a disposición y señala que asume esta decisión con la “satisfacción de haber contribuido al fortalecimiento de la institución”.

Comunicado de Fernando Cabada

“He tomado conocimiento de la reciente recomposición de la Junta de Acreedores. En atención a este hecho y con el propósito de facilitar una transición transparente y ordenada, estoy poniendo mi cargo a disposición.

Asumo esta decisión con la satisfacción de haber contribuido, junto a un equipo comprometido, al fortalecimiento de la institución durante un período de importantes desafíos y transformaciones.

Expreso mi total disposición para contribuir a la continuidad de la gestión y al cumplimiento de los objetivos institucionales que venimos alcanzando, siempre priorizando los intereses del club”, se puede leer en el primer comunicado de Fernando Cabada.

Luego, el exadministrador blanquiazul señaló los logros que consiguió la institución victoriana bajo su mandato y agradeció a Jorge Zúñiga y a Luis Felipe Bravo, presidentes de la Junta Acreedora, por la confianza depositada en él.

“Me retiro con el orgullo de haber contribuido a dejar una institución más ordenada, más sólida y mejor preparada para afrontar los retos y oportunidades que vienen. Seguiré siendo un aliado de esta institución histórica que representa la pasión de millones de personas”, finalizó.

Comunicado del cuadro blanquiazul.

Comunicado del cuadro blanquiazul.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario perdió 3-0 ante Sporting Cristal y desató la preocupación de los hinchas cremas

  2. Ex Universitario llegó a un acuerdo con Alianza para el Clausura 2026: "A pelear el puesto"

  3. Partidos de la Copa de la Liga 2026: programación de la fecha 2, resultados, horarios y dónde ver

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano