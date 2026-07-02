0
EN VIVO
España vs Austria por el Mundial 2026
EN DIRECTO
Previa Portugal vs Croacia

Edison Flores dio rotundo calificativo a Gianluca Lapadula, fichaje de Universitario: "Es un..."

Edison Flores no se guardó nada y dio un firme comentario sobre Gianluca Lapadula, flamante fichaje de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Edison Flores dio fuerte comentario a Gianluca Lapadula, flamante jugador de Universitario
Edison Flores dio fuerte comentario a Gianluca Lapadula, flamante jugador de Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes sigue firme en su objetivo de salir campeón, por eso viene concretando fichajes para empezar bien el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Con Gianluca Lapadula como uno de los refuerzos cremas, Edison Flores, quien ahora será su compañero, salió al frente y dio un rotundo calificativo sobre el delantero.

Se fue de Universitario de Deportes y ahora fichó por Alianza Universidad

PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora firmó por Alianza Universidad: "Bienvenido"

Edison Flores dio fuerte comentario a Gianluca Lapadula, flamante jugador de Universitario

En conversación con el programa 'La Sustancia' de Ricardo Gareca, Flores fue consultado sobre la llegada de Lapadula, quien firmó con Universitario hasta diciembre del 2027 para que sea su nuevo goleador.

El popular ‘Orejas’ fue claro al manifestar su alegría por el fichaje del ‘Bambino’, por lo que destacó que el delantero es un elemento de jerarquía y que, sin duda, va a aportar mucho al club merengue de cara al Clausura de la Liga 1 2026.

Gianluca Lapadula ya entrena con Universitario de Deportes

Gianluca Lapadula ya entrena con Universitario de Deportes

"Gianluca Lapadula está con nosotros en Universitario. Bien, la verdad, lo conocemos y es un jugador importante que nos va a dar mucho y ayudará mucho. Esperemos que nos vaya bien y a él también", dijo el atacante sobre el ítalo-peruano.

Gianluca Lapadula es el flamante fichaje de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes, bajo la dirección técnica de Héctor Cúper, buscaba a un delantero con gol, ya que anteriormente se habían equivocado con Sekou Gassama. Luego de ello, la directiva crema decidió concretar el fichaje de Gianluca Lapadula, quien, tras llegar a un acuerdo, firmó hasta diciembre del 2027.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Se fue de Sporting Cristal y ahora fue anunciado como refuerzo de club campeón: "Bienvenido"

  2. Era uno de los deseos de Sporting Cristal y ahora Universitario analiza su fichaje: "Cláusula"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano