Edison Flores dio rotundo calificativo a Gianluca Lapadula, fichaje de Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes sigue firme en su objetivo de salir campeón, por eso viene concretando fichajes para empezar bien el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Con Gianluca Lapadula como uno de los refuerzos cremas, Edison Flores, quien ahora será su compañero, salió al frente y dio un rotundo calificativo sobre el delantero.

Edison Flores dio fuerte comentario a Gianluca Lapadula, flamante jugador de Universitario

En conversación con el programa 'La Sustancia' de Ricardo Gareca, Flores fue consultado sobre la llegada de Lapadula, quien firmó con Universitario hasta diciembre del 2027 para que sea su nuevo goleador.

El popular ‘Orejas’ fue claro al manifestar su alegría por el fichaje del ‘Bambino’, por lo que destacó que el delantero es un elemento de jerarquía y que, sin duda, va a aportar mucho al club merengue de cara al Clausura de la Liga 1 2026.

Gianluca Lapadula ya entrena con Universitario de Deportes

"Gianluca Lapadula está con nosotros en Universitario. Bien, la verdad, lo conocemos y es un jugador importante que nos va a dar mucho y ayudará mucho. Esperemos que nos vaya bien y a él también", dijo el atacante sobre el ítalo-peruano.

Gianluca Lapadula es el flamante fichaje de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes, bajo la dirección técnica de Héctor Cúper, buscaba a un delantero con gol, ya que anteriormente se habían equivocado con Sekou Gassama. Luego de ello, la directiva crema decidió concretar el fichaje de Gianluca Lapadula, quien, tras llegar a un acuerdo, firmó hasta diciembre del 2027.