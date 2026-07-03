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Futbolista de casi un millón de euros se luce en Sporting Cristal y entrena junto a Hernán Barcos
Vale casi un millón de euros, es internacional y defendió a varios clubes del continente. Hoy sorprende en La Florida al entrenar con el primer equipo de Sporting Cristal.
Sporting Cristal es uno de los clubes que trabaja arduamente en su campo de entrenamiento con miras al reinicio del Torneo Clausura 2026. El elenco celeste es dirigido por Roberto Mosquera con el objetivo de superar el mal momento del plantel. Por ello, ahora se suman nuevas incorporaciones que dan de qué hablar entre los aficionados.
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Justamente, un futbolista internacional se sumó a los trabajos del primer equipo y entrena a la par de sus compañeros, como Hernán Barcos. Este atacante genera altas expectativas en la afición y busca ser protagonista en el Torneo Clausura 2026 y en la fase de playoffs de la Copa Sudamericana.
Futbolista internacional de casi un millón de euros entrena en Sporting Cristal
Nos referimos a Juan Manuel Cuesta, quien, tras ser presentado en Sporting Cristal, ha asumido la responsabilidad de ponerse en óptimas condiciones físicas para lo que será su debut en el Torneo Clausura 2026. Este jugador de 24 años llega desde la Universidad Central de Venezuela, club con el que compitió a lo largo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Con su juventud y explosión a los 24 años, Cuesta tiene todas las cualidades para reforzar de gran manera la ofensiva de Sporting Cristal, más aún al tener a Hernán Barcos a su lado como un líder que impulsará al plantel a salir del mal momento que atraviesa en esta etapa de la temporada.
Recientemente, Sporting Cristal publicó algunas fotografías de una de las sesiones de entrenamiento del elenco rimense. Se puede ver a Juan Manuel Cuesta muy concentrado al recibir las indicaciones del comando técnico, e ilusiona ver cómo comienza a entenderse con Hernán Barcos y Santiago González.
Juan Manuel Cuesta junto a Hernán Barcos y Santiago González.
¿Cuál es el valor de Juan Manuel Cuesta, nuevo fichaje de Sporting Cristal?
Según el portal Transfermarkt, Juan Manuel Cuesta tiene un valor de mercado de 850 mil euros a sus 24 años. Es la mejor cifra registrada en lo que va de su carrera profesional, por lo que llega en un gran momento ante la necesidad de Sporting Cristal.
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