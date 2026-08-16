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Miguel Rondelli, DT de Melgar, se rindió ante Bernardo Cuesta tras goleada a Los Chankas: "Privilegio"
Miguel Rondelli habló sobre el rendimiento de Bernardo Cuesta luego de la goleada de Melgar y dejó contundentes palabras sobre el histórico goleador.
Miguel Rondelli, director técnico de Melgar, se pronunció después de la goleada de su equipo por 3-0 en su visita a Los Chankas por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Entre otros temas, el estratega argentino se refirió a la destacada actuación de sus dirigidos, principalmente de Bernardo Cuesta, a quien no dudó en llenar de elogios y resaltar su jerarquía e influencia en el plantel.
Miguel Rondelli, técnico de Melgar, elogió a Bernardo Cuesta tras la victoria frente a Chankas
En declaraciones para L1 MAX, el técnico argentino destacó la gran actuación del delantero Cuesta, quien fue artífice de un golazo a los 35 minutos del partido en Andahuaylas, y aseguró que es un privilegio poder dirigirlo en el día a día, así como al resto de referentes que conforman la plantilla del 'León del Sur'.
"Es un privilegio dirigirlo a él y a varios pero cuando uno ve a esos jugadores que ya tienen una trayectoria larga, los ve con ese espíritu amateur y ser un ejemplo para los más chicos, es un orgullo. No estoy arrepentido de haber tomado la decisión de venir acá porque es un orgullo dirigir a estos jugadores", dijo.
Melgar goleó a Los Chankas por la fecha 5 del Torneo Clausura.
Por otra parte, Rondelli recordó los cuestionamientos a su trabajo luego de la dura derrota ante FC Cajamarca y ratificó que la responsabilidad de aquel resultado adverso recaía únicamente en su persona: "Cuando terminó el partido con Cajamarca asumí la responsabilidad pero hoy salió por la actitud que tuvieron ellos. No éramos los peores ese día y tampoco hemos ganado nada", añadió.
Próximo partido de Melgar
Recordemos que Melgar protagonizará uno de los duelos más atractivos de la fecha 6, cuando reciba en el Monumental de la UNSA a Alianza Lima el próximo domingo 23 de agosto desde las 3:30 p.m. (hora peruana), en lo que será un duelo directo ante un rival clave en la disputa por la obtención del Torneo Clausura.
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