Universitario tomó rotunda medida tras la cancelación del amistoso ante Sport Boys

Universitario de Deportes no perdió el tiempo luego de que Sport Boys suspendiera el amistoso que ambos equipos tenían programado para este sábado 4 de julio en Campo Mar. Ante la inesperada cancelación, el comando técnico encabezado por Héctor Cúper optó por modificar de inmediato la planificación y organizar un partido de práctica entre los propios integrantes del plantel.

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Universitario y su fuerte medida tras la cancelación del amistoso ante Sport Boys

Universitario confirmó que el encuentro quedó sin efecto después de que el conjunto chalaco comunicara que no podría presentarse debido a problemas internos. De manera extraoficial, trascendió que la decisión estaría relacionada con inconvenientes entre la dirigencia rosada y el plantel por presuntos retrasos en el pago de salarios.

"Se informa que el partido de preparación frente a Sport Boys, programado para este sábado 4 de julio en Campo Mar U, ha sido suspendido luego de que el club visitante comunicara hoy la cancelación del encuentro debido a temas internos de su institución", informó el club crema a través de un comunicado.

Universitario realizó un partido de práctica entre sus jugadores tras la cancelación del amistoso ante Sport Boys

Lejos de detener su preparación para el Torneo Clausura, Héctor Cúper organizó un encuentro de entrenamiento entre los futbolistas del primer equipo. En las imágenes difundidas por el club se observa a dos equipos que se enfrentan, uno con chalecos blancos y otro con la indumentaria habitual de prácticas, en un ensayo de alta intensidad.

Con el Torneo Clausura cerca, la escuadra merengue busca llegar en las mejores condiciones posibles, por lo que el comando técnico decidió no alterar el cronograma de trabajos pese al imprevisto generado por la cancelación del amistoso.

¿Cuándo será el próximo amistoso de Universitario?

Universitario de Deportes tiene programado un amistoso internacional ante Millonarios de Colombia el sábado 11 de julio del 2026 a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate. En este compromiso, el elenco crema se reencontrará con exfiguras campeonas del equipo, como el técnico Fabián Bustos y el volante Rodrigo Ureña.