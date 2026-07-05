Fabrizio Acerbi de Universitario rotundo con Alianza Lima: "Estuvo más cerca el 4-0 que..."

Fabrizio Acerbi, dirigente de Universitario de Deportes, lanzó un contundente mensaje tras la goleada sobre Alianza Lima que selló la clasificación de las cremas a la final de la Liga Femenina 2026. El directivo aseguró que el resultado de la revancha dejó en evidencia la verdadera diferencia entre ambos equipos.

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Fabrizio Acerbi, Jefe Polideportivo de Universitario, dio rotundo comentario sobre el partido ante Alianza Lima

Acerbi sostuvo que la victoria por 3-0 fue una clara muestra del potencial del plantel merengue y restó importancia a la derrota sufrida en el partido de ida. "Este 3-0 demuestra simplemente que el primer partido fue solo un mal partido de las chicas", manifestó luego del compromiso.

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Asimismo, destacó la confianza con la que Universitario afrontó la semifinal de vuelta y aseguró que el equipo transmitió seguridad desde su llegada al estadio Monumental. "Desde que llegaron se les veía otro temple. Nos transmitían que le iban a dar vuelta y, por cómo se dio el partido, estuvo mucho más cerca el 4-0 que el descuento de Alianza Lima", afirmó.

Pese al festejo por la clasificación, el dirigente crema evitó caer en el exceso de confianza y recordó que el principal objetivo todavía no está cumplido. "Merecidamente estamos en la final, pero aún no se ha ganado nada", señaló.

Fabrizio Acerbi pidió al hincha de Universitario llenar el Estadio Monumental para la final del Apertura de la Liga Femenina

Finalmente, Fabrizio Acerbi agradeció el respaldo de los hinchas que acompañaron al equipo en el Monumental e invitó a la afición a volver a llenar las tribunas para la gran definición del campeonato. "Quiero agradecer a los casi tres mil hinchas que fueron al estadio y los invito a acompañarnos el viernes 17 de julio a las 8.00 p. m. en el partido de vuelta de la final", concluyó.