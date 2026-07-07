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Lionel Messi y la increíble estadística que igualó con la selección peruana en el Mundial 2026

Lionel Messi alcanzó en el Mundial 2026 impactante estadística que había logrado la selección peruana en la historia de las Copas del Mundo.

Luis Blancas
La estadística que igualó Lionel Messi con la selección peruana en el Mundial 2026
La estadística que igualó Lionel Messi con la selección peruana en el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Lionel Messi se convirtió en héroe de la selección de Argentina luego de conducir a su equipo a la victoria por 3-2 ante Egipto clasificando a cuartos de final del Mundial 2026. Sin embargo, tras su golazo, el astro argentino igualó una estadística que había alcanzado Perú en la historia de las Copas del Mundo.

Argentina logró una agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026? Fecha, hora y próximo rival de la Albiceleste

La estadística que igualó Lionel Messi con la selección peruana en el Mundial 2026

Messi convirtió su gol número 21 con la selección argentina y llegó así a la misma cifra de tantos que Perú ha logrado en todas sus participaciones en Copas del Mundo. Con todavía 3 partidos posibles por jugar, ahora tiene la opción de superar ese registro.

En la historia de la Selección Peruana en los Mundiales, el equipo ha anotado un total de 21 goles, distribuidos en sus participaciones en Uruguay 1930, México 1970, Argentina 1978, España 1982 y Rusia 2018.

  • Teófilo Cubillas: 10 goles
  • Alberto Gallardo: 2 goles
  • Teodoro Fernández: 1 gol
  • Luis de Souza Ferreira: 1 gol
  • Roberto Chale: 1 gol
  • Héctor Chumpitaz: 1 gol
  • Ramón Mifflin: 1 gol
  • José Velásquez: 1 gol
  • Guillermo La Rosa: 1 gol
  • César Cueto: 1 gol
  • Paolo Guerrero: 1 gol
  • André Carrillo: 1 gol
Lionel Messi ya lleva 21 goles en la historia de los mundiales

Lionel Messi ya lleva 21 goles en la historia de los mundiales

Mientras tanto, Lionel Messi suma también 21 goles en 6 Mundiales disputados, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026. A lo largo de su trayectoria en la Copa del Mundo, ha anotado ante Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Irán, Nigeria, Arabia Saudí, México, Australia, Países Bajos, Croacia, Francia, Argelia, Austria, Jordania y Egipto.

  • Alemania 2006. 1 gol
  • Brasil 2014: 4 goles
  • Rusia 2018: 1 gol
  • Qatar 2022: 7 goles
  • Estados Unidos, México y Canadá: 8 goles
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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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