¿Y Universitario? Cúper dejó contundente mensaje sobre los cremas: "He estado en clubes muy importantes"

Universitario de Deportes se prepara para el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1. Los dirigidos por Héctor Cúper iniciarán la segunda parte de la temporada con un amistoso ante Millonarios, para luego debutar frente a ADT de Tarma. Bajo este contexto, el técnico argentino brindó su perspectiva sobre el trabajo que viene realizando en la U. Sin embargo, llamó la atención al sacar a relucir su trayectoria, donde manifestó haber trabajado en clubes muy importantes.

Estas declaraciones se dan en el contexto de que, a pesar de haber dirigido clubes como Valencia CF, Inter de Milán y Real Betis, entre otros, tras su llegada al cuadro de Ate le sorprendió la manera en que se maneja la institución. El técnico resaltó que sabía que llegaba a un equipo importante, pero que sus expectativas fueron superadas por la realidad.

Héctor Cúper confia en el buen inicio de Universitario en el Clausura

“No termino de sorprenderme de todo lo que he visto, de lo que sigo viendo, de todo el movimiento que hay. Quiero aclarar que he estado en clubes muy importantes, pero ver las instalaciones, ver los cuidados, la gente que trabaja, la atención, a mí me ha sorprendido realmente. Sabía que venía a un club importante, pero la expectativa que yo tenía ha sido superada con lo que me he encontrado. Entiendo que acá tenemos que aspirar a lo máximo y para aspirar a lo máximo debemos dar lo máximo, y para dar lo máximo todo el mundo tiene que seguir una línea y buscar la manera de hacer feliz a toda la gente que realmente ha sido feliz”, fueron las palabras de Cúper.

Héctor Cúper habló sobre Universitario

Héctor Cúper sobre la pretemporada en Universitario

En otro momento, el DT argentino dio un balance del día a día en Universitario, previo a lo que será el inicio del campeonato nacional.

“La confianza la tenemos que avalar con el trabajo, con el día a día, el esfuerzo, el sacrificio y buena expectativa, aunque yo sé que a veces uno quiere más y más porque yo quiero más también. Al jugador le pido más y esto y el otro, pero hay que también tener un equilibrio que eso es lo más difícil de todo”, declaró el DT.