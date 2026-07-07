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Gianluca Lapadula volvió a entrenar en Universitario y se alista para su debut ante Millonarios
'Lapagol' regresó a Universitario tras su licencia y se prepara para enfrentar a Millonarios en su primer encuentro con la hinchada crema en el Monumental.
Gianluca Lapadula volvió a los entrenamientos de Universitario y ya se enfoca en el amistoso de este sábado ante Millonarios. Tras disfrutar de unos días de licencia, el delantero reapareció en Campo Mar para ponerse nuevamente a las órdenes de Héctor Cúper.
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"Lapagol" trabajó con intensidad junto al resto del plantel y mostró compromiso en cada ejercicio. El atacante busca llegar en las mejores condiciones físicas y futbolísticas para su esperado estreno con la camiseta crema.
El compromiso ante el cuadro colombiano marcará un momento muy especial para el delantero, ya que será su primer contacto con la hinchada de Universitario en el Estadio Monumental. La expectativa por verlo en acción es grande.
Miles de aficionados esperan que Lapadula comience a demostrar las cualidades que lo convirtieron en uno de los referentes de la selección peruana. Su entrega, movilidad y capacidad goleadora generan mucha ilusión en Ate.
El atacante peruano-italiano espera retribuir el cariño de los hinchas con goles, sacrificio y entrega dentro del campo. Su principal objetivo es consolidarse como una pieza fundamental del equipo y ayudar a Universitario a pelear por todos los títulos esta temporada.
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