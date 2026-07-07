Universitario tomó decisión sobre el contrato actual de Jairo Concha: "Está en la mira"

Universitario de Deportes no se queda con los brazos cruzados en este mercado de pases de la Liga 1 2026. Si bien hay interés en fichar refuerzos del exterior para potenciar el equipo, la dirección deportiva no deja de lado la situación de aquellos futbolistas que finalizan contrato con el cuadro merengue en diciembre de este año.

En ese contexto, uno de los jugadores en la mira es Jairo Concha, quien, con grandes actuaciones en el equipo crema, se ha ganado el cariño de los aficionados, que esperan que siga mostrando un buen nivel en lo que resta de la Liga 1 2026 para conseguir el ansiado tetracampeonato.

Universitario tomó decisión sobre contrato de Jairo Concha

LÍBERO pudo conocer, mediante su edición impresa, que Universitario de Deportes decidió trabajar en la renovación de su contrato, que finaliza en diciembre del 2026. Se sabe que el jugador se siente muy cómodo en tienda merengue, por lo que la dirección deportiva buscará presentarle una oferta para que su estadía se prolongue por años.

Por si fuera poco, se sabe que sus capacidades han despertado el interés de clubes del exterior, por lo que esta renovación de contrato incluirá condiciones que beneficien a ambas partes en caso de que se ejecute un traspaso.

"En la 'U' ya se trabaja en la renovación de Jairo Concha, una de las piezas clave del plantel de Héctor Cúper. El volante, cuyo contrato vence en diciembre, está en la mira de clubes del extranjero y se busca ampliar su vínculo con un acuerdo que beneficie ambas partes y asegure su permanencia. En Universitario consideran que tiene potencial de exportación y quieren blindarlo", informó LÍBERO impreso.

Jairo Concha sigue entrenando arduamente bajo la dirección de Héctor Cúper.

¿Cuál es el valor de mercado de Jairo Concha?

Según la última actualización del portal Transfermarkt, Jairo Concha tiene un valor de mercado de 1,6 millones de euros a sus 27 años. Es uno de los jugadores más cotizados de la Liga 1 2026 y atraviesa su mejor momento profesional.