Universitario a punto de concretar nuevo fichaje para el Clausura 2026: "Avanzado lo del..."

Universitario de Deportes sorprendió a todos en el presente mercado de fichajes, ya que contrató a Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz. Ahora, el cuadro crema tiene otra gran noticia para sus hinchas, debido a que está cerca de concretar una nueva incorporación para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

La ‘U’ necesita salir campeón del segundo torneo de la temporada para soñar con el tetracampeonato nacional, por lo que no tiene margen de error. Por ello, el elenco crema viene reforzándose con nombres de jerarquía internacional.

Bajo esa premisa, el periodista Gustavo Peralta generó gran impresión al informar mediante sus redes sociales que pronto Universitario cerrará un nuevo fichaje. “Avanzado lo del volante 6”, indicó el mencionado comunicador, causando asombro y emoción entre sus aficionados.

Héctor Cúper necesita un 6 con urgencia.

De esta forma, la ‘U’ pronto puede tener al reemplazo perfecto en el mediocampo luego de la salida de Martín Pérez Guedes, y ante el futuro incierto de Jesús Castillo. Recordemos que desde que se fue Rodrigo Ureña a inicios de año la volante ha sido todo un problema para la institución merengue.

¿Cuándo debuta Universitario en el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes enfrentará a ADT en Tarma el 18 de julio desde la 1.15 p. m. Este será el debut de los merengues en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y contará con transmisión de Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.