Los exorbitantes precio de entradas para el partido de Universitario ante ADT en Tarma

La expectativa es alta en Tarma. La directiva de ADT de Tarma no quiere perder tiempo y ya anunció oficialmente el inicio de la venta virtual de boletos para lo que será su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1. El Vendaval Celeste se estrenará en casa, donde recibirá a Universitario de Deportes, en un choque que promete captar la atención de la región Junín y que ya empieza a jugarse desde las tribunas.

A través de sus redes sociales, el club tarmeño hizo un llamado directo a su hinchada para asegurar sus lugares con anticipación. Bajo el lema "¡Las entradas vuelan!", la institución busca un lleno total en el coloso local para hacer respetar la localía frente al vigente campeón nacional. Al tratarse de un encuentro de alto interés, la directiva ha optado por habilitar primero la compra digital para agilizar el proceso y evitar largas colas de último momento.

Toma nota y prepara la billetera porque la boletería digital ya está activa mediante la plataforma Passline. Los precios establecidos para este encuentro son de S/80 tanto para la tribuna de Occidente como para Oriente. Por su parte, quienes busquen una experiencia más cómoda en las butacas de Occidente podrán adquirir sus pases a S/100, mientras que los boletos para niños, de 4 a 14 años, se fijaron en S/40 con un aforo estrictamente limitado.

El compromiso está programado para el próximo sábado 18 de julio a la 1.15 p. m. en el Estadio Unión de Tarma, un escenario que promete lucir colmado en las graderías. El factor de la altura y el aliento de la afición local serán las principales armas de un ADT que quiere arrancar con el pie derecho y complicar a los cremas en este inicio del segundo certamen del año.

Si eres un verdadero fanático del Vendaval Celeste o un fiel hincha de Universitario que planea viajar para alentar a su equipo en esta dura plaza, no dejes pasar el tiempo porque la demanda virtual apunta a un sold out en cuestión de días. Las cartas están sobre la mesa, el marco será notable y la fiesta del fútbol peruano se trasladará por completo a Tarma el próximo fin de semana. Y tú, ¿ya aseguraste tu entrada para este encuentro?