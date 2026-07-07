0
EN VIVO
Argentina vs Egipto por el Mundial 2026

Los exorbitantes precio de entradas para el partido de Universitario ante ADT en Tarma

ADT se prepara para un lleno total ante Universitario en Tarma. Descubre todos los detalles y cómo asegurar tu lugar para este partidazo por el inicio del Clausura de la Liga 1.

Wilfredo Inostroza
Universitario se enfrenta a ADT por el Mundial 2026
Universitario se enfrenta a ADT por el Mundial 2026 | Composición: LÍBERO
COMPARTIR

La expectativa es alta en Tarma. La directiva de ADT de Tarma no quiere perder tiempo y ya anunció oficialmente el inicio de la venta virtual de boletos para lo que será su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1. El Vendaval Celeste se estrenará en casa, donde recibirá a Universitario de Deportes, en un choque que promete captar la atención de la región Junín y que ya empieza a jugarse desde las tribunas.

Universitario se enfrentará a Sporting Cristal por la final del Apertura de la Liga Femenina

PUEDES VER: Universitario vs Sporting Cristal por final de la Liga Femenina: fecha, hora y canales confirmados

A través de sus redes sociales, el club tarmeño hizo un llamado directo a su hinchada para asegurar sus lugares con anticipación. Bajo el lema "¡Las entradas vuelan!", la institución busca un lleno total en el coloso local para hacer respetar la localía frente al vigente campeón nacional. Al tratarse de un encuentro de alto interés, la directiva ha optado por habilitar primero la compra digital para agilizar el proceso y evitar largas colas de último momento.

Toma nota y prepara la billetera porque la boletería digital ya está activa mediante la plataforma Passline. Los precios establecidos para este encuentro son de S/80 tanto para la tribuna de Occidente como para Oriente. Por su parte, quienes busquen una experiencia más cómoda en las butacas de Occidente podrán adquirir sus pases a S/100, mientras que los boletos para niños, de 4 a 14 años, se fijaron en S/40 con un aforo estrictamente limitado.

libero.pe

El compromiso está programado para el próximo sábado 18 de julio a la 1.15 p. m. en el Estadio Unión de Tarma, un escenario que promete lucir colmado en las graderías. El factor de la altura y el aliento de la afición local serán las principales armas de un ADT que quiere arrancar con el pie derecho y complicar a los cremas en este inicio del segundo certamen del año.

Si eres un verdadero fanático del Vendaval Celeste o un fiel hincha de Universitario que planea viajar para alentar a su equipo en esta dura plaza, no dejes pasar el tiempo porque la demanda virtual apunta a un sold out en cuestión de días. Las cartas están sobre la mesa, el marco será notable y la fiesta del fútbol peruano se trasladará por completo a Tarma el próximo fin de semana. Y tú, ¿ya aseguraste tu entrada para este encuentro?

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Héctor Cúper, DT de Universitario, se rinde ante nueva incorporación para el 2026: "Es muy buena"

  2. Alejandro Duarte 'parchó' en vivo a Diego Rebagliati y causa revuelo: "Te la has pasado..."

  3. ¿Wilder Cartagena remece el mercado y se convierte en el flamante fichaje de Universitario?: "Contrato"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano