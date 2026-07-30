Recientemente, un juez estableció la fianza para dos mujeres implicadas en un altercado que derivó en un tiroteo en un Walmart de Las Vegas, en Estados Unidos. Este incidente culminó con un agente de la ley disparando y causando la muerte de un sospechoso. ¿Qué cargos enfrentan las personas involucradas? AQUÍ todo lo que se sabe.

Walmart: reportan insólita fianza para las mujeres acusadas del tiroteo mortal en establecimiento

Según 8 NewsNow y otros portales internacionales, Ameea Blue, de 30 años, y Raqiya Smith, de 25, se presentaron ante un tribunal el martes 28 de julio por la mañana, donde un juez estableció la fianza de Blue en 25.000 dólares, mientras que Smith permanecerá detenida sin derecho a fianza, según los registros judiciales. El incidente que las involucra ocurrió el martes 21 de julio, poco después de las 6.00 a. m., en la cuadra 5100 de Boulder Highway, en un Walmart cercano a Nellis Boulevard y Harmon Avenue.

Walmart: reportan insólita fianza para las mujeres acusadas del tiroteo mortal en establecimiento | Foto KTNV Channel 13 Las Vegas.

De acuerdo con el informe policial, Kwame Swain, de 28 años, y su novia estaban en medio de una discusión verbal frente al establecimiento cuando llegaron Smith y Blue. Al pasar junto a la pareja, Swain intercambió palabras con ellas, lo que llevó a Blue a intentar golpearlo. Swain esquivó el ataque y respondió con un golpe, desatando una pelea a puñetazos entre los tres. La novia de Swain intentó intervenir, pero fue golpeada por Smith.

En un momento de la confrontación, Smith se alejó para llamar a su esposo, Travis Ward, pidiéndole que acudiera a la tienda y, según testigos, le solicitó que llevara un arma. Mientras tanto, Blue arrojó una piedra a Swain, quien intentó devolverle el golpe con otra piedra, pero su novia lo detuvo. El personal de seguridad de Walmart logró separar a los involucrados, aunque Blue intentó introducir más piedras al local, siendo detenida por la seguridad.

Ward llegó poco después y, luego de recibir información de Smith sobre Swain, ingresó al Walmart, sacó una pistola y disparó a Swain en el estómago. Las autoridades indican que Ward intentó disparar nuevamente, pero el arma falló. Un policía, identificado como Cristóbal Magaña, de 29 años, escuchó lo que creyó que era un disparo proveniente del interior del Walmart y observó a Ward salir del establecimiento con el arma en mano. Como el sujeto se negó, el agente procedió a disparar, lo cual terminó con su vida.

¿Qué expuso la cámara corporal del agente?

La policía ha informado que un video grabado por la cámara corporal de un agente revela que Magaña instruyó a Ward para que soltara el arma, pero este se negó, lo que llevó al agente a disparar. Los registros judiciales, por su parte, informan que Blue y Smith enfrentan cargos por poner en riesgo la seguridad de una persona o propiedad, lo que resultó en lesiones graves, así como por agresión con un arma mortal.

Por su parte, Swain enfrenta tres cargos de agresión doméstica y un cargo de intento de coacción relacionado con violencia doméstica en un caso distinto. La policía detuvo a Swain por estos cargos tras el tiroteo.

Ambas mujeres han sido asignadas abogados de oficio y deberán presentarse nuevamente ante el tribunal el 12 de agosto. Asimismo, se les ha ordenado mantener distancia de la víctima y del Walmart, en caso de que se pague la fianza o sean liberadas. Blue y Smith cuentan con múltiples antecedentes penales por otros delitos.