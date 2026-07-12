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José Rivera habló sin filtros tras doblete con Universitario ante Millonarios: "No merecía..."
José Rivera no se guardó nada tras darle la victoria a Universitario ante Millonarios en el amistoso internacional y recordó las críticas en su contra.
Universitario de Deportes cumplió con su amistoso ante Millonarios, donde terminó venciendo por 2-0 y quedó listo para el inicio del Torneo Clausura 2026. Los cremas encontraron la victoria gracias a los goles de José Rivera, quien no dudó en enviar un firme mensaje al recordar las críticas en su contra.
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José Rivera habló sin filtros tras doblete con Universitario
Luego del pitazo final, el ‘Tunche’ conversó con las cámaras de Universitario TV y en sus declaraciones sorprendió al recordar las críticas que vivió por haber pateado la camiseta de Universitario. Por ello, señaló que esta es una muestra de su gran compromiso con los hinchas y el club.
Del mismo modo, aseguró que deben pensar en lo que viene para el equipo, en especial ante las puertas de su debut en el Torneo Clausura. No obstante, recalcó que sus goles son para todos los hinchas.
Video: Universitario TV
"Dos goles bonitos que son para la hinchada. Como lo dije, no merecía estar pasando todo lo que venía pasando. Hoy muestro mi compromiso frente a la hinchada. Creo que este es un lindo momento para festejarlo y pensar en adelante y en el inicio del campeonato“, señaló el delantero.
José Rivera se ilusiona con el inicio del Torneo Clausura
Por otro lado, José Rivera indicó que la victoria ante Millonarios es un gran impulso anímico para el plantel crema y que los motiva a iniciar con pie derecho el segundo tramo de la temporada. Además, recalcó que se ha armado un equipo muy fuerte para pelear el título.
"Ambos goles son muy especiales. Suman bastante para el inicio del campeonato. Somos un equipo fuerte. En la primera instancia no nos fue bien, pero esta vez vamos a mostrar compromiso e ir para adelante“, manifestó.
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