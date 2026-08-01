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Adrián Quiroz calienta la previa del Universitario vs Cienciano: "No creo que sean más peligrosos"
El volante de Universitario habló sobre el duelo ante Cienciano y el presente del cuadro cusqueño tras eliminar a Lanús en la Copa Sudamericana.
Adrián Quiroz, futbolista de Universitario de Deportes, se pronunció en la previa del partido entre el cuadro crema y Cienciano del Cusco, por la fecha 3 del Torneo Clausura Liga 1 2026. El mediocampista peruano dio sus impresiones sobre lo que será este encuentro y dejó un contundente mensaje respecto a la actualidad del ‘Papá’.
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¿Qué dijo Adrián Quiroz sobre Cienciano?
En declaraciones a la prensa, Quiroz destacó el buen presente de Cienciano a nivel internacional, tras vencer y eliminar al vigente campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, en los playoffs de dicho certamen. No obstante, aseguró que dicho resultado histórico "no los hace más peligrosos" y expresó su confianza en llevarse un resultado positivo de Cusco.
"(Cienciano) como todos los rivales, es duro. Obviamente lo vimos (el partido con Lanús) así que, ahí lo hemos analizado. Vamos a dar lo mejor, como lo hacemos partido a partido, estamos en el más grande, así que, hay que demostrar eso. No creo que se hayan hecho más peligrosos (por vencer a Lanús), obviamente tienen sus armas, les salieron bien las cosas y nada, las felicitaciones del caso para ellos.", señaló Quiroz desde las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez.
¿Adrián Quiroz será titular ante Cienciano?
Al ser consultado sobre la posibilidad de ser titular en el partido ante el cuadro imperial, el internacional con la selección peruana respondió lo siguiente: "El profesor (Cúper) tomará la decisión. Nosotros nos preparamos bien durante la semana, no solo yo sino todos, para cuando nos toque (jugar), dar lo mejor.", añadió.
Universitario vs Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026
Cabe precisar que Universitario y Cienciano medirán fuerzas este domingo 2 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 6.30 p. m. (hora peruana). El juez FIFA Bruno Pérez será el encargado de dirigir las acciones en este compromiso.
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