Matías Di Benedetto, defensa de Universitario de Deportes, dio sus primeras impresiones tras el partido amistoso que el cuadro crema sostuvo contra Millonarios de Colombia, que terminó con victoria del conjunto local por 2-0, con un doblete de José 'Tunche' Rivera. El argentino nacionalizado peruano expresó su felicidad por este resultado, que los pone a punto para el inicio del Torneo Clausura 2026.

Matías Di Benedetto habló tras el triunfo ante Millonarios

En declaraciones a la prensa, Matías Di Benedetto destacó la importancia de este resultado frente al equipo colombiano a pocos días de iniciar el Clausura y enfatizó en los problemas que tuvo el plantel en el aspecto físico previo al encuentro. Mencionó además que el equipo se viene adaptando al nuevo sistema defensivo de Héctor Cúper.

"Es muy importante porque hemos tenido semanas muy duras en cuanto a lo físico. Hoy se vio una nueva formación, una nueva idea que el profe quiere implementar y para nosotros fue muy importante el partido de hoy para llevarlo a cabo. Obviamente era nuestra primera práctica oficial, así que nada. La verdad que estamos contentos con el resultado y deseamos empezar de la mejor manera la semana que viene", señaló.

¿Qué opina Di Benedetto sobre el cambio de sistema en la U?

Asimismo, Di Benedetto reveló qué fue lo que les dijo el entrenador sobre volver a jugar con línea de 4 en defensa en lugar del habitual sistema con tres hombres en el fondo. El futbolista de 33 años se mostró de acuerdo con la variante táctica implementada por Cúper.

"El mismo profe siempre nos dice que nosotros toda la vida, desde chicos hemos jugado en línea de 4, salvo los últimos años. Obviamente se pierde un poco la costumbre, los movimientos, pero la verdad es que lo hemos trabajado y creo que hoy ha salido muy bien", sostuvo.

¿Cuándo juega Universitario en el Clausura?

Universitario hará su debut en el Torneo Clausura 2026 el próximo sábado 18 de julio a la 1.15 p. m. (hora peruana), cuando visite a ADT de Tarma.