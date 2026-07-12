Universitario busca remecer el mercado firmando a argentino cotizado en dos millones: "En carpeta"

Universitario de Deportes cumplió con su última prueba de fuego antes del inicio del Torneo Clausura, en el que espera contar con un plantel de primer nivel para acercarse al tetracampeonato de la Liga 1. En ese contexto, se conoció que el plantel aún no está cerrado y evalúan un último fichaje: un argentino con una millonaria cotización en el mercado de pases.

Universitario busca remecer el mercado firmando a argentino cotizado en dos millones

La dirección deportiva crema es consciente de que no puede relegarse en el mercado de pases, luego de haber perdido a varios jugadores esenciales de su plantel. En ese contexto, se conoció que evalúa a un lateral argentino.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la directiva de Universitario busca en el mercado argentino al reemplazo de José Carabalí. En ese contexto, el nombre de Rodrigo Insúa aparece para reforzar la banda izquierda del club.

Rodrigo Insúa es una opción para reforzar a Universitario

El jugador de 28 años milita actualmente en Barracas Central y es una de las alternativas que maneja la dirección deportiva. Destaca por su recorrido y proyección ofensiva. Por ahora, está en carpeta y se evalúa su perfil para presentar una oferta.

El cuadro crema no ha logrado encontrar un reemplazo ideal para José Carabalí, por lo que César Inga queda como única opción en la banda izquierda, sin un relevo sólido. No obstante, no ha mostrado su mejor desempeño en el inicio de la temporada, lo que aumenta la necesidad de reforzar esa posición.

Números de Rodrigo Insúa

Desde su llegada a Barracas Central en la temporada 2023, Rodrigo Insúa ha logrado consolidarse como titular fijo en el equipo, lo que le ha permitido una gran revalorización en el mercado de pases.

En esta campaña, el lateral izquierdo ha disputado 24 partidos entre todas las competiciones, en los que ha anotado 3 goles y brindado una asistencia. Esto ha llevado a que su valor de mercado aumente hasta los 2 millones de euros.

¿En qué clubes ha jugado Rodrigo Insúa?