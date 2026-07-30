Héctor Cúper consolida su proyecto en Universitario y va por otro triunfo con la mira en el 'tetra'

Héctor Cúper atraviesa uno de sus mejores momentos desde que asumió la dirección técnica de Universitario. El entrenador argentino ya acumula 7 partidos sin conocer la derrota y poco a poco logró darle estabilidad a un equipo que hoy transmite confianza. Con resultados positivos y un funcionamiento cada vez más sólido, la ilusión por alcanzar el tetracampeonato comienza a fortalecerse en Ate.

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Uno de los aspectos que más satisfacción le genera al estratega crema es la recuperación futbolística de Gianluca Lapadula. El delantero ha ganado ritmo de competencia, se adaptó rápidamente al plantel y empieza a convertirse en una pieza importante del ataque. Cúper considera que su crecimiento será determinante para afrontar los desafíos del Torneo Clausura.

A ello se suma el regreso de Piero Quispe, uno de los refuerzos más esperados por la hinchada. El volante aportará creatividad, dinámica y mayor jerarquía al mediocampo, ampliando las alternativas del entrenador para afrontar una temporada en la que la exigencia será máxima.

Pese al buen momento, Cúper mantiene la calma y asegura que Universitario todavía tiene mucho por mejorar. El técnico trabaja diariamente para consolidar una identidad de juego, potenciar la competencia interna y encontrar el mejor funcionamiento colectivo con todas sus incorporaciones.

El siguiente reto será este domingo frente a Cienciano en Cusco, una plaza siempre complicada. Universitario buscará extender su invicto, sumar tres puntos fundamentales en el Clausura y confirmar que atraviesa un momento ideal para seguir soñando con conquistar el ansiado tetracampeonato.